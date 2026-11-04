Internacional

Líder Supremo de Irán Reacciona a Resultados en Elecciones de EUA 2026

Mojtaba Jamenei dice que es un error pensar en que los cambios en Estados Unidos puedan poner fin a la hostilidad hacia la República Islámica

Funcionaria electoral procesa las papeletas de voto por correo en Filadelfia. Foto: APFuncionaria electoral procesa las papeletas de voto por correo en Filadelfia. Foto: AP
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