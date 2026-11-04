Líder Supremo de Irán Reacciona a Resultados en Elecciones de EUA 2026

Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán, se pronunció este miércoles sobre las elecciones de medio mandato en Estados Unidos de América (EUA), después del triunfo del partido demócrata que supone la pérdida de control de las principales Cámaras para Donald Trump.

Afirmó que es un error confiar en que los cambios políticos en EUA puedan poner fin a su hostilidad hacia la República Islámica.

“Si todavía hay quienes mantienen alguna esperanza en un cambio de comportamiento o en las alternancias entre partidos y facciones dentro del sistema de dominación, o creen que mediante concesiones a Estados Unidos pueden hacer que abandone su enemistad con la nación iraní, están profundamente equivocados”.

Así lo dijo Jamenei en un mensaje con motivo del 47 aniversario de la toma de la embajada estadounidense en Teherán.

El líder supremo de Irán sostuvo que el objetivo de Washington es lograr la capitulación de Teherán y advirtió contra cualquier concesión a la potencia norteamericana.

“El deseo del Gran Satán (como se refirió a EUA) es la rendición incondicional de la nación iraní”, afirmó.

Además, advirtió que cualquier muestra de sometimiento alentaría nuevas exigencias, guerras y agresiones estadounidenses.

También aseguró que Estados Unidos atraviesa un declive irreversible tanto en el ámbito militar como en su influencia internacional.

“Hoy, como consecuencia del descrédito que los propios arrogantes se han causado, el poder y la hegemonía en declive de Estados Unidos han sufrido una caída irreversible tanto en el ámbito de su poder militar como en el de su poder blando internacional, y se ha acelerado el proceso de su colapso”, expresó.

Sobre la guerra, que inició el 28 de febrero, Jamenei afirmó que la situación en el estrecho de Ormuz ha demostrado “la falsedad del mito de la invencibilidad” estadounidense y su incapacidad para proteger a sus “gobiernos títeres”, una referencia a los Estados árabes aliados de Washington, contra los que Irán ha lanzado decenas de ataques durante el conflicto por albergar bases militares de EUA.

Además, defendió mantener la estrategia de “un Irán cada vez más fuerte” como única vía para alcanzar una disuasión absoluta.

Estas declaraciones ocurrieron después de que los resultados de las elecciones legislativas de medio mandato celebradas en Estados Unidos apuntaran a una victoria histórica de los demócratas en ambas cámaras del Congreso.

Trump, en tanto, reconoció hoy que la guerra contribuyó a la derrota republicana en los comicios.