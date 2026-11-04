¿Quién Es Xavier Becerra, Hijo de Madre Mexicana que Será Gobernador de California?

Xavier Becerra se convertirá en el próximo gobernador de California, luego de ganar las elecciones estatales del 3 de noviembre de 2026 frente al candidato republicano Steve Hilton. El triunfo del demócrata también representa un acontecimiento histórico, ya que será el primer gobernador latino elegido directamente para ocupar ese cargo en el estado desde 1875.

Es hijo de María Teresa, una mujer mexicana originaria de Guadalajara, Jalisco, y de Manuel Guerrero Becerra, quien nació en Sacramento, California, pero pasó parte de su infancia en Tijuana, Baja California.

Becerra nació el 26 de enero de 1958 en Sacramento y creció junto con sus tres hermanas.

A sus 68 años, el político cuenta con una trayectoria de varias décadas en la administración pública estadounidense, donde ha ocupado cargos legislativos y de procuración de justicia, además de formar parte del gabinete del expresidente Joe Biden.

Becerra creció en una familia de recursos modestos y fue el primero de sus integrantes en asistir a la universidad. Estudió Economía en la Universidad de Stanford y posteriormente cursó la carrera de Derecho en la misma institución.

Formó parte del gabinete del presidente Joe Biden, entre 2021 y 2025. Desde esa dependencia encabezó la política federal relacionada con los servicios de salud y los programas sociales. Otros cargos que tuvo:

Fiscal general de California: Ocupó el cargo de 2017 a 2021. Durante su gestión encabezó acciones legales contra distintas políticas de la administración de Donald Trump.

Congresista federal: Representó a California en la Cámara de Representantes de Estados Unidos durante 12 periodos consecutivos, desde 1993 hasta 2017.

Presidente del Caucus Hispano del Congreso: También encabezó este grupo legislativo, integrado por representantes interesados en impulsar asuntos relacionados con la comunidad hispana.

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