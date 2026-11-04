Internacional

¿Quién Es Xavier Becerra, Hijo de Madre Mexicana que Será Gobernador de California?

El demócrata derrotó al republicano Steve Hilton en las elecciones estatales de Estados Unidos

Xavier Becerra, candidato demócrata a gobernador de California, participa en un acto de campaña en Sacramento, el 3 de noviembre de 2026.Xavier Becerra participó en un acto de campaña en Sacramento, el 3 de noviembre de 2026. Foto: AFP

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