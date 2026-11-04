Política

La Elección Intermedia Más Cara

El gasto en publicidad política para las elecciones intermedias de Estados Unidos superó los 10 mil millones de dólares, con Texas como la contienda más costosa

Interior del centro de votación de la escuela secundaria Luther Jackson, en Annandale, Virginia, el 3 de noviembre de 2026.Interior del centro de votación de la escuela secundaria Luther Jackson, en Annandale, Virginia, el 3 de noviembre de 2026. Foto: AFP

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