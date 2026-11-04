La Elección Intermedia Más Cara

Estas elecciones intermedias en Estados Unidos ya rompieron récord. Entre lo que ya se transmitió y lo que está reservado hasta el día de la elección, el gasto en anuncios políticos superó los 10 mil millones de dólares: más de lo que se gastó en todo el ciclo de 2022 y por primera vez el gasto en una elección intermedia supera a la presidencial anterior.

Gasto en anuncios políticos en elecciones intermedias al Congreso. Foto: N+

Y no es algo particular. Desde 1998, lo que se gasta en las elecciones al Congreso estadounidense ha crecido, y cada elección intermedia ha sido más cara que la anterior.

Gastos reportados en millones de dólares. Foto: N+

Así las elecciones al senado en cuatro estados concentran el mayor gasto de esta elección: Texas, Ohio, Michigan e Iowa. Entre los cuatro juntan alrededor de 1,251 millones de dólares, y solo Texas ha gastado una tercera parte de ese monto, con 412.1 millones de dólares.

La diferencia es abismal, Texas gasta más de 2.2 veces que Iowa. Hace unas semanas Ohio era la contienda más cara del país, pero actualmente Texas supera a Ohio con 49 millones de dólares de diferencia.

Los que más han recaudado. Foto: N+

¿Y quién tiene más dinero? Los demócratas han ganado más en lo que recaudan sus candidatos: el que más ha recaudado en todo el Senado es James Talarico, en Texas, con casi 146 millones de dólares, seguido de Jon Ossoff, en Georgia, con casi 116 millones.

Los mayores donantes de la elección 2026. Foto: N+

¿Y quién pone ese dinero? Un reducido grupo de multimillonarios. Cinco nombres han aportado en conjunto más de dos mil millones de dólares: Elon Musk, Marc Andreeseen y Ben Horowitz, Richard y Elizabeth Uihlein, Jeff Yass y George Soros. Solo Musk ha donado 445.6 millones, casi todo destinado a grupos republicanos. Por otro lado, Marc Andreeseen y Ben Horowitz han destinado la mayor parte de su dinero a Super PACs de inteligencia artificial y criptomonedas que apoyan a candidatos de ambos partidos.

El 3 de noviembre se sabrá cuánto pesa todo este dinero.

FBPT