El Portero Owono Habla Luego de la Muerte de Jesús de Miguel

Jesús Owono, portero del club FC Andorra, habló hoy por primera vez tras la trágica muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, tras el fuerte encuentro entre los futbolistas en el partido que jugaron el 2 de noviembre de 2026.

"Están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado", aseguró Jesús Owono.

"Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían", afirmó el portero de Andorra en un comunicado.

Owono mencionó que afrontará todo lo que suceda después de la muerte de Alameda:

"Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en una cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús".

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¿Qué se sabe de la muerte de Miguel de Jesús?

Miguel de Jesús murió el 3 de noviembre, a los 30 años de edad, en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife, España, horas después de sufrir el fuerte impacto del portero Jesús Owono en los últimos minutos del partido en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

El partido Andorra vs. Tenerife se suspendió en los últimos minutos del tiempo complementario después de que el delantero se desplomó tras el choque con el portero Owono, quien había salido precipitadamente de su área para despejar un balón largo y golpear al delantero en el pecho con la rodilla. De acuerdo con los reportes, Miguel de Jesús sufrió un paro cardíaco.

Por este caso, la Policía Nacional abrió una investigación. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias detallaron que toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial.

Con información de N+ y EFE.

RMT