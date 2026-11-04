Futbol

El Portero Owono Habla Luego de la Muerte de Jesús de Miguel

El delantero murió a los 30 años luego del golpe que recibió por el encuentro con Jesús Owono en el partido Tenerife vs. Andorra

Memorial por la muerte de Jesús de Miguel AlamedaMemorial por la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del Tenerife. Foto: EFE

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante tragedia en el fútbol: Jesús de Miguel fallece tras un choque con el portero Owono en el partido Tenerife vs. Andorra. Owono expresa su dolor y respeto ante la pérdida. Entérate aquí de los detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+