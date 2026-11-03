Futbol

¿Quién Era Jesús de Miguel Alameda, Delantero del Tenerife Que Murió tras Partido vs Andorra?

El futbolista madrileño formaba parte del equipo canario desde julio de 2025

Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife,

Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, murió a los 30 años. Foto: Club Deportivo Tenerife

Jesús de Miguel Alameda (delantero del CD Tenerife)

Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, durante un partido en el mes de septiembre de 2026. Foto: X, @CDTOficial

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