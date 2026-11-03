¿Quién Era Jesús de Miguel Alameda, Delantero del Tenerife Que Murió tras Partido vs Andorra?

Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, murió este martes, a los 30 años, luego de permanecer hospitalizado en cuidados intensivos por las lesiones que sufrió durante un partido contra el FC Andorra, correspondiente a la Segunda División del futbol español.

El club canario confirmó el fallecimiento del atacante, quien recibió un fuerte golpe en el pecho tras chocar con el portero rival, Jesús Owono, durante los últimos minutos del encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife.

Después del impacto el futbolista entró en parada cardiorrespiratoria. Los servicios médicos lo atendieron sobre el terreno de juego y posteriormente fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde murió durante la mañana de este martes.

¿Quién era Jesús de Miguel Alameda?

Jesús de Miguel Alameda nació el 21 de septiembre de 1996 en Madrid, España. Se desempeñaba como delantero centro, medía 1.89 metros y era conocido entre sus compañeros como "Demi".

Su trayectoria futbolística estuvo marcada por la perseverancia, pues llegó al futbol profesional después de pasar por distintos equipos de las categorías inferiores y del ascenso español.

Comenzó su formación en las divisiones inferiores del CDE Lugo Fuenlabrada y posteriormente pasó por el Leganés, donde continuó desarrollándose como futbolista.

Durante la temporada 2017-2018 jugó para el Internacional de Madrid. Con este conjunto anotó nueve goles en más de 30 partidos y formó parte de la plantilla que consiguió el ascenso a Segunda División B.

A los 27 años consiguió dar el salto al futbol profesional, después de varios años de trabajo en categorías inferiores.

FBPT