Charlyn Corral, un Orgullo para Todos los Mexicanos: Sheinbaum la Felicita por Balón de Oro 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó hoy a la futbolista mexicana, Charlyn Corral, quien fue reconocida con el Balón de Oro 2026 como mejor delantera del mundo.

“Muchas felicidades. Creo que es como el máximo premio que se le puede dar a una futbolista. Es un orgullo para todas y todos los mexicanos”, afirmó la mandataria en la conferencia mañanera de este martes.

Durante la rueda de prensa, la presidenta pidió transmitir el video del momento en que Charlyn Corral recibió el trofeo Gerd Müller, junto con Harry Kane, estrella de la selección inglesa que obtuvo el mismo galardón en la categoría varonil.

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Charlyn Corral gana Balón de Oro 2026

“La verdad que me encuentro muy feliz de estar aquí. Ser la primera mexicana recibiendo un reconocimiento, la verdad es que me llena de orgullo porque sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien en el futbol femenil, un ejemplo es mi compañera Scarlett (Camberos), quien también estuvo nominada entre las primeras 30 y también quiero que le demos un aplauso”, mencionó Charlyn Corral en su discurso de agradecimiento.

“Estar parada aquí, enfrente de todos ustedes, sinceramente me llena de orgullo y mucha satisfacción. Después de muchos goles, de aproximadamente 20 años o más de carrera, creo que hoy me doy cuenta que el trabajo, que la disciplina, que el esfuerzo han valido la pena. Creo que cuando haces las cosas con mucha fe, pero sobre todo con el corazón, todo vale la pena”, agregó la futbolista mexicana.

Charlyn Corral anotó 42 goles en la temporada 2025-2026 con el Club Pachuca y 11 con la Selección Nacional.

El Gol de Oro reconoce la capacidad goleadora de Corral y se convierte en uno de los mayores reconocimientos internacionales de su trayectoria deportiva.

Con información de N+.

RMT