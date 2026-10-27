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Charlyn Corral, un Orgullo para Todos los Mexicanos: Sheinbaum la Felicita por Balón de Oro 2026

La futbolista mexicana recibió el galardón Gerd Müller en la ceremonia que se realizó el lunes en Londres, Inglaterra

Charlyn Corral recibe el Balón de Oro 2026Charlyn Corral en la ceremonia del Balón de Oro 2026. Foto: Reuters

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¡Orgullo mexicano! Charlyn Corral recibe el Balón de Oro 2026 como mejor delantera del mundo. Conoce su trayectoria y el reconocimiento de Claudia Sheinbaum.

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