¿Dónde Ver Gratis Pumas vs Tigres? Horario y Canal de Transmisión En Vivo del Partido de Liga MX

Pumas y Tigres se enfrentan este sábado 24 de octubre en la Jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, donde el conjunto de la UNAM buscará mejorar sus resultados como local ante el equipo regiomontano.

¿A qué hora es el Pumas vs Tigres?

El partido comenzará a las 21:10 horas, tiempo del centro de México. Para quienes siguen el encuentro desde Estados Unidos, el inicio está programado a las 23:10 horas del Este, 22:10 horas del Centro y 20:10 horas del Pacífico.

¿Dónde ver gratis el Pumas vs Tigres?

En México, la puedes seguir gratis y en vivo el encuentro por Canal 5 de TV Abierta, aunque también se transmitirá por TV de paga, a través de TUDN.

Si quieres verlo en línea y seguir minuto a minuto el juego, puedes hacerlo a través de ViX, con suscripción al plan Premium.

Mientras que en Estados Unidos, el partido se podrá seguir a través de Univision, TUDN, la aplicación de TUDN y ViX.

Asimismo, en N+ llevaremos una cobertura minuto a minuto, con nuestro LIVEBLOG, que te dará la actualización de las jugadas y el marcador en tiempo real.

¿Cómo llegan Pumas y Tigres a la Jornada 14?

Pumas acumula tres encuentros consecutivos sin vencer a Tigres en Ciudad Universitaria, con un balance de dos derrotas y un empate. Uno de esos tropiezos ocurrió durante las Semifinales del Apertura 2023.

Además, el equipo capitalino ha conseguido una sola victoria como local en el Apertura 2026, frente a León en la Jornada 7. En su partido más reciente en casa, empató con Cruz Azul.

Tigres, por su parte, todavía no consigue una victoria como visitante en el actual torneo. En su última salida, empató con Chivas, mientras que en tres de sus siete partidos fuera de casa no logró marcar goles.