México vs Chile: Dónde Ver En Vivo el Partido de la Selección en el Mundial Femenil Sub-17 2026

Este día, la Selección Mexicana buscará su primer triunfo en el Mundial Femenil Sub-17 2026, y si aún no sabes dónde ver el partido de México vs Chile en vivo, acá te decimos cuáles son las opciones para disfrutarlo completamente gratis.

El equipo de Miguel Gamero debutó en esta edición del certamen con una derrota ante España por un marcador de 2-0 y ahora está obligado a sumar puntos en su segundo compromiso de la Fase de Grupos para mantener la esperanza de avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, Chile también llega en busca de una victoria, ya que en su primer partido del Mundial Femenil Sub-17 empató 1-1 con Australia, por lo que cuenta con un punto y se ubica en la segunda posición del Grupo F.

¿A qué hora es el partido de México vs Chile Sub 17 hoy?

El segundo juego de la Selección Mexicana en el Mundial Femenil Sub-17 se disputará este jueves 22 de octubre 2026 a las 12:00 horas, tiempo del centro del país, y se jugará en la cancha 4 del complejo Mohammed VI Football, ubicado en Rabat, la capital de Marruecos.

Mientras que el otro partido del Grupo F entre España y Australia se llevará a cabo este jueves a las 9:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Pasa gratis el México vs Chile femenil?

Hay buenas noticias para los aficionados que se preguntan si el partido de la Selección Mexicana hoy tendrá transmisión gratis en vivo, ya que el partido pasará en TV abierta por Canal 9, aunque si lo prefieren también lo puedes seguir en TUDN.

La transmisión del juego de México en el Mundial Femenil Sub 17 comenzará desde las 11:50 de la mañana, tiempo del centro del país, y como siempre la cobertura contará con los mejores comentaristas, analistas y expertos de Televisa.

Link del México vs Chile Sub 17 online

El partido de la Selección Mexicana Sub 17 contará con transmisión en vivo por internet a través de ViX, por lo que se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil, como celular, laptop o tablet.

Si ya cuentas con tu suscripción Premium, para que no busques más, aquí te dejamos el link para ver el México vs Chile femenil hoy: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid-MFS17024.

PPP