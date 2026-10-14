Raúl Jiménez Es Internado en Hospital y le Harán Cirugía: Esto Pasó con el Delantero Mexicano

Pésimas noticias para la selección mexicana y para los Wolves. Este miércoles se ha confirmado que Raúl Jiménez tendrá que ser operado de la rodilla izquierda debido a la lesión en el ligamento colateral que sufrió hace cuatro semanas en el partido contra el Everton. A través de un comunicado, el equipo de Wolverhampton informó que "tras los últimos análisis y conversaciones con varios especialistas, el delantero mexicano será operado de la rodilla el viernes y se espera que esté de baja hasta enero".

El reporte médico de los Wolves detalla que la lesión del mexicano no ha respondido como esperaban, por lo que han decidido que lo mejor es operarlo para reparar el ligamento. "Normalmente, una lesión leve de este tipo se cura por sí sola, pero esta no ha respondido como esperábamos, y tras realizarle ecografías regularmente durante las últimas tres semanas, el ligamento no está sanando como se esperaba. Hemos consultado con varios especialistas en rodilla y hemos decidido que la mejor opción es operarlo para tener un control total de los plazos y saber con certeza cuándo volverá a jugar", se lee en el comunicado oficial del club.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

De esta manera, Raúl Jiménez se someterá a la cirugía para reparar el daño en su rodilla izquierda este viernes en Londres, y luego tendrá alrededor de tres meses de rehabilitación antes de estar listo para volver a jugar. "Obviamente está muy decepcionado, como todos nosotros. Todos esperábamos que después de las primeras pruebas se recuperara pronto, pero lamentablemente no está respondiendo al tratamiento. Está decepcionado, pero también contento de que ahora tengamos un plan bien definido. Podemos trabajar en base a eso y asegurarnos de que se recupere en el plazo previsto", finaliza el escrito de Wolverhampton.

Raúl Jiménez se perderá la Fecha FIFA de Noviembre con la selección mexicana

Con esta noticia sobre el estado físico de Raúl Jiménez, es un hecho que el delantero se perderá los partidos de la CONCACAF Nations League ante Jamaica en el mes de noviembre. La selección mexicana buscará su boleto a las semifinales del torneo, pero tendrá que hacerlo sin su mejor anotador.

Los partidos de México vs Jamaica serán el 14 y el 17 de noviembre. La ida se jugará en Kingston y la vuelta en Monterrey.