Deportes

Raúl Jiménez Es Internado en Hospital y le Harán Cirugía: Esto Pasó con el Delantero Mexicano

El delantero mexicano lleva semanas sin jugar por una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda

Raúl Jiménez durante un partido con la Selección MexicanaRaúl Jiménez durante un partido con la Selección Mexicana | Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+