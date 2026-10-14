Deportes

Posponen el Torneo de Tenis Six Kings Slam por Ataques en Arabia Saudita

El torneo reunirá a seis de los mejores tenistas actuales del circuito masculino, incluyendo a Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

Novak Djokovic durante la edición 2025 del Six Kings SlamNovak Djokovic durante la edición 2025 del Six Kings Slam | Foto: Reuters

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