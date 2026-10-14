Posponen el Torneo de Tenis Six Kings Slam por Ataques en Arabia Saudita

La escalada militar que se vive en Arabia Saudita entre el gobierno de ese país y los rebeldes hutíes de Yemen, ha puesto en entredicho las realización de varios eventos deportivos programados para este final de año. El pasado fin de semana se registraron ataques en el Aeropuerto Internacional Rey Jalid, en Riad, y las autoridades saudíes han reportado al menos doce personas fallecidas y cientos de heridos.

Las autoridades saudíes anunciaron este miércoles que el torneo internacional de tenis Six Kings Slam ha sido pospuesto luego de los mortales ataques de los hutíes contra Arabia Saudita.

Este anuncio se produce tras más de una semana de ataques diarios sin precedentes contra la capital saudita de los hutíes de Yemen, movimiento proiraní. Los hutíes reivindicaron el miércoles bombardeos contra una instalación de la petrolera Aramco y el aeropuerto de Riad, ocurridos el martes. Se trata de una escalada en la guerra que los hutíes mantienen contra la coalición liderada por Riad.

La tercera edición de este torneo de exhibición estaba prevista originalmente para llevarse a cabo del 21 al 24 de octubre, pero debido al conflicto armado se decidió aplazarla y ahora está programada del 27 al 30 de diciembre, según un comunicado difundido en la red social X por Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento.

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"Esta decisión refleja el compromiso de Riyadh Season de ofrecer eventos deportivos de la más alta calidad, tras una evaluación de los desafíos organizativos y logísticos que implica la celebración del torneo y su posible impacto en la experiencia del público", se lee en el comunicado emitido.

Este torneo renuriá a seis de los mejores tenistas actuales del circuito masculino: Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alex de Miñaur y Learner Tien.

La guerra en Medio Oriente ha afectado al deporte

En abril de este año, la Fórmula 1 canceló los Grandes Premios de Baréin y de Arabia Saudita debido a la guerra en Medio Oriente.

En el tenis, además del Six Kings Slam, las WTA Finals que reúnen al final de cada temporada a las ocho mejores jugadoras del planeta, se movieron de sede y ahora se jugarán en Indian Wells, Estados Unidos, y no en Riad como estaba previsto inicialmente.

El futbol también se ha visto afectado por esta misma razón, pues la liga saudita anunció el martes el aplazamiento de tres partidos de la novena jornada del campeonato prevista para esta semana "por razones logísticas". Además, el inicio de un partido de la Liga de Campeones de Asia entre un equipo uzbeko y el Al-Nassr, el club del astro portugués Cristiano Ronaldo, tuvo que retrasarse una hora tras la interceptación de un misil disparado por los hutíes en la zona.