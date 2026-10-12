¿Corre Riesgo la Pelea del Canelo Álvarez por el Conflicto en Arabia Saudita?

La escalada militar que se vive en Arabia Saudita entre el gobierno de ese país y los rebeldes hutíes de Yemen, ha puesto en entredicho la pelea que tiene programada Saúl Álvarez ante Christian Mbilli en la ciudad de Riad. Este fin de semana se registraron ataques en el Aeropuerto Internacional Rey Jalid, en Riad, y las autoridades saudíes han reportado al menos doce personas fallecidas y cientos de heridos.

Sin embargo, parece que incluso con este panorama geopolítico el combate del pugilista mexicano se llevará a cabo tal y como está planeado el próximo sábado 31 de octubre. Y es que Turki Alalshikh, funcionario saudí que preside la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita y una de las figuras centrales de Riyadh Season, el programa que impulsa grandes espectáculos deportivos y culturales en el país, expresó que el evento sigue en pie ya que el mexicano tiene la intención de pelear.

"Canelo se puso en contacto y me dijo que aún peleará en Riad este octubre, pase lo que pase. No le teme a nada", escribió Alalshikh en su cuenta oficial de X. "Mi país es hogar de las dos Mezquitas Sagradas, tierra de paz, seguridad, rica civilización, profunda historia y gente de corazón noble. Gracias a todos los que se acercaron y mostraron su apoyo. Los tiempos difíciles revelan a los verdaderos amigos", finalizó en su mensaje.

Hace varios días se dio a conocer la catelera completa del evento llamado México vs el Mundo, el cual contará con nueve combates qye tendrán como protagonistas a varios boxeadores mexicanos Jaime Munguía, Rafael 'Divino' Espinoza, Lindolfo Delgado, y David Picasso.