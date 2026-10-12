Deportes

¿Corre Riesgo la Pelea del Canelo Álvarez por el Conflicto en Arabia Saudita?

El boxeador mexicano tiene programada su próxima pelea ante el francés Christian Mbilli, para el 31 de octubre en Riad

Saúl 'Canelo' Álvarez durante uno de sus entrenamientosSaúl 'Canelo' Álvarez durante uno de sus entrenamientos | Foto: X (@Canelo)

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