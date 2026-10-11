¿Cómo le Fue a Javier Aguirre en su Debut con el Valencia?

Javier Aguirre vivió su primer partido oficial en el banquillo del Valencia con un dramático empate 2-2 como visitante ante el Racing de Santander. Sin embargo, la urgencia por abandonar el fondo de la clasificación sigue latente para el equipo que ahora dirige el mexicano.

El regreso del 'Vasco' Aguirre a los banquillos del futbol español tras su paso por el Mundial de 2026 trajo de inmediato la garra, el sufrimiento y el dramatismo característicos del estratega. En un intenso duelo disputado en El Sardinero, el Valencia rescató un valioso pero insuficiente punto en la lucha por el no descenso.

El arranque del partido pareció un libreto soñado para el técnico mexicano. Apenas a los dos minutos de juego, Dani Raba aprovechó un error en la salida local para adelantar al Valencia tras una brillante maniobra individual. Sin embargo, la ventaja temprana provocó que los blanquinegros cedieran la posesión del balón, lo que permitió la reacción de los locales. Con goles de Yassir Zabiri e Iván Martín, el conjunto local le dio la vuelta al marcador y puso contrarreloj el estreno de Aguirre.

Fiel a su estilo de ajustar desde el banquillo, Aguirre movió sus fichas en la segunda mitad e ingresó al joven canterano David Otorbi. La apuesta rindió frutos al minuto 65, cuando el atacante definió cruzado tras una genialidad de Javi Guerra para sellar el 2-2 definitivo y evitar la caída en Santander.

Situación Crítica en la Tabla de Posiciones para el Valencia

A pesar de haber mostrado destellos de carácter para reaccionar ante la adversidad, la realidad del equipo en la clasificación continúa siendo alarmante.

Tras las primeras ocho jornadas disputadas de la temporada 2026/27 de LaLiga, el Valencia se ubica en la posición 19 de la tabla con apenas 5 puntos, situándose en el penúltimo lugar y metido de lleno en la zona de descenso.

Con un balance de una victoria, dos empates y cinco derrotas en el arranque liguero, el 'Vasco' Aguirre asume un reto de alta exigencia donde no hay margen de error. Su próxima prueba será el 17 de octubre en Mestalla ante el Athletic Club, donde buscará su primer triunfo como entrenador del Valencia para empezar a escalar posiciones en el campeonato español.

"El equipo está encontrándose. El primer paso ya lo dimos, la actitud. Debemos seguir esa línea de correr, de luchar, de meter. Haremos mejores partidos que el de hoy", dijo Aguirre tras el partido.