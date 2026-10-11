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¿Cómo le Fue a Javier Aguirre en su Debut con el Valencia?

El estratega mexicano dirigió su primer partido con el equipo valenciano en la búsqueda por salvarlos del descenso en España

Javier Aguirre dirigiendo un entrenamiento con el Valencia CFJavier Aguirre dirigiendo un entrenamiento con el Valencia CF | Foto: X (@valenciacf)

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