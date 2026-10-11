Olympiacos Gana a Panathinaikos en el Clásico de Grecia sin la Hormiga González

El Olympiacos recortó distancias en la lucha por el liderato de la Superliga Griega luego de vencer 1-0 al Panathinaikos. Este partido, uno de los grandes clásicos de Grecia, se jugó en casa del Olympiacos y terminó con un resultado positivo para los dirigidos por Imanol Alguacil que, aún sin tener al mexicano Armando González en la cancha, fueron capaces de sumar tres puntos.

El único gol del encuentro lo anotó Panagiotis Retsos al minuto 34, dándole la ventaja que resultó definitiva al equipo local. Panathinaikos, que aún marcha como líder de la liga griega pese a la derrota, perdió su condición de invicto en el certamen y aunque tuvo un jugador de más durante más de media hora en el partido debido a la expulsión de Manolis Saliakas, no pudo rescatar el empate.

La 'Hormiga' González sí fue convocado para este partido de suma importancia, pero al final el entrenador decidió no utilizarlo, esto a pesar de que el mexicano es actualmente el goleador del equipo en lo que va de la temporada con 4 anotaciones. Sin embargo, el exjugador de las Chivas aún no ha logrado marcar en la liga, pues tres de sus goles cayeron en la Copa y uno más en la Europa League.

Aunque el estratega del Olympiacos no ha revelado alguna razón en particular por la cual González no tuvo minutos en el partido frente al Panathinaikos, cabe recordar que el mexicano tuvo mucha actividad durante la Fecha FIFA con la selección mexicana. Además, la expulsión de Saliakas al minuto 66 también mermó sus posibilidades de ingresar a la cancha, pues para ese momento la prioridad de Alguacil era defender el resultado.

Si bien Armando González no tuvo minutos hoy, el delantero celebró con sus compañeros el triunfo que obtuvieron en la sexta jornada de la Superliga Griega. Con este resultado de 1-0, Olympiacos subió al tercer lugar de la tabla y ahora registra 13 puntos solamente por detrás de Panathinaikos, que tiene 15, y del AEK Atenas, que suma 14 unidades.

El próximo partido de la 'Hormiga' González con el Olympiacos será este jueves 15 de octubre cuando se enfrenten, en el marco de la UEFA Europa League, al Marsella. Veremos si para ese compromiso el mexicano sí es tomado en cuenta para tener minutos.