Deportes

Olympiacos Gana a Panathinaikos en el Clásico de Grecia sin la Hormiga González

El delantero mexicano sí fue convocado, pero se quedó en la banca durante el triunfo de su club

Armando González previo a un partido con la selección mexicanaArmando González previo a un partido con la selección mexicana | Foto: AFP

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