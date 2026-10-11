Internacional

SRE Pide a Mexicanos en Arabia Saudita Evitar Zonas Cercanas a Aeropuertos

La cancillería emitió una lista de recomendaciones para la comunidad mexicana ante la posible escalada del conflicto

Incendio en aeropuerto de RiadEl impacto del proyectil en la Terminal 4 del aeropuerto internacional Rey Khalid generó un incendio. Foto: Reuters
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