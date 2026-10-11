SRE Pide a Mexicanos en Arabia Saudita Evitar Zonas Cercanas a Aeropuertos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una serie de recomendaciones para la comunidad mexicana en Arabia Saudita ante la posible escalada del conflicto en la región, luego de los ataques al Aeropuerto de Riad este fin de semana.

En el llamado, la cancillería pidió a los mexicanos en el país de Oriente Medio evitar zonas cercanas a los aeropuertos internacionales de Riad, Yeda y Dammam.

"El espacio aéreo de este país sigue siendo un objetivo de posibles ataques", indicó.

La Embajada de México sugirió tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Mantener la calma y obtener solo información oficial acerca de la situación actual. Se sugiere consultar los siguientes sitios: @KSAmofaEN; @MOISaudi Arabia; y @SaudiDCD.

Evitar zonas cercanas a los aeropuertos internacionales de Riad, Yeda y Dammam. El espacio aéreo de este país sigue siendo un objetivo de posibles ataques.

Tener a la mano su permiso de residencia y/o visa, así como otros documentos de importancia.

En caso de tener un viaje aéreo programado, consultar la disponibilidad del vuelo con la aerolínea y los aeropuertos. Estas fuentes son de utilidad: (@KKIASA, @KAIAirport y @KFIAirport).

Estar atento a las alertas telefónicas que anticipan ataques y refugiarse en un lugar seguro en su domicilio o en su trabajo.

No difundir o compartir en redes sociales imágenes (videos o fotografías) sobre incidentes relacionados con el conflicto.

Revisar que la vigencia de su pasaporte sea mayor a seis meses. En caso contrario, haga una cita para renovarlo de inmediato.

Asimismo, recordó que el teléfono para atención de emergencias a connacionales es: +966 55 753 9374.

El ataque del sábado en el aeropuerto de Riad fue el más mortífero ocurrido en suelo saudita en más de una década. Al menos 12 personas murieron y otras 309 resultaron heridas el sábado en un ataque de los rebeldes hutíes del Yemen.

Los hutíes de Yemen advirtieron el domingo a las compañías aéreas, a los viajeros y a los trabajadores de los aeropuertos que se mantengan alejados de los aeropuertos sauditas.

"Reiteramos nuestra advertencia a todas las compañías aéreas, expertos, empleados, trabajadores y viajeros para que no usen los aeropuertos ni el espacio aéreo sauditas, ya que son vulnerables a los ataques y se han convertido en un teatro de operaciones para nuestras fuerzas, con la excepción de los aeropuertos de (las ciudades santas de) La Meca y Medina", dijeron los hutíes en una publicación en X.

En ese conflicto, Riad respalda al gobierno reconocido por la comunidad internacional contra los hutíes, un grupo proiraní que se apoderó de extensos pedazos de territorio a orillas del mar Rojo en una ofensiva relámpago el mes pasado.