La Fiscalía de Querétaro y Guanajuato lograron la captura de Juan Armando “N” alias “El Gordo de Barlovento”, identificado como generador de violencia en el estado de Guanajuato.

Lo anterior ocurrió tras un operativo en conjunto y un cateo realizado en un inmueble de la colonia Valle de los Olivos en Corregidora, Querétaro, donde también se detuvo a dos mujeres identificadas como Victoria Jocabed “N” y María Susana “N” por delitos previstos en la ley Federal de protección a la propiedad industrial.

Juan Armando “N”, cuenta con una orden de aprehensión vigente en Guanajuato por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.

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En este mismo operativo, se aseguró el inmueble intervenido, más de 150 prendas de vestir, entre playeras y chamarras; cientos de etiquetas y estampas con distintivos de diversas marcas comerciales; una prensa térmica para estampado y vegetal verde con características de narcótico.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para dar continuidad a su procedimiento penal.