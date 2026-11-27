En Poza Rica, un hombre identificado como Alfonso 'N' fue sentenciado a pasar dos años y tres meses de prisión, además del pago de una multa de ocho mil 798 pesos, por el delito de portación de arma de fuego sin licencia.

La detención de Alfonso 'N' fue realizada por elementos de la Policía Municipal de Poza Rica en la colonia Anáhuac, luego de que atendieron un reporte ciudadano sobre la presencia de una persona que se encontraba armada.

Durante dicha intervención, los oficiales de policía le aseguraron al sujeto aprehendido una pistola con un cargador abastecido en el que había 18 cartuchos útiles y no contaba con el permiso legal para poder portar el arma.

La Fiscalía General de la República (FGR) integró la carpeta de investigación y también presentó las pruebas correspondientes ante la autoridad judicial, que determinó su responsabilidad penal y dictó la sentencia condenatoria.