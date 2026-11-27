Por la cercanía de la fecha límite para tramitar la Licencia Permanente CDMX, ha crecido la demanda de citas en la Secretaría de Movilidad (Semovi), pero no es la única modalidad de este documento. En N+ te decimos cuántos y cuáles son los tipos de Licencia de Conducir CDMX.

El tipo de vehículo que conduces juega un papel fundamental al momento de decidir qué documento te conviene tramitar ante la Semovi, de hecho, en una nota previa ya te adelantamos cuáles son las principales diferencias entre la Licencia Permanente de 2007 y la de 2024-2026.

En caso de que ya tengas una línea de captura pagada para realizar este trámite pero no encuentres cita, debes saber qué se habilitó un Macromódulo en Magdalena Mixiuhca para atender a personas que deseen solicitar u imprimir este documento.

Tipos de Licencia de Conducir CDMX en 2026 y vigencia

La Secretaría de Movilidad de Ciudad de México (Semovi) cuenta con cuatro tipos de Licencia de Conducir activas en 2026, cuyo costo y vigencia es distinto por cada uno de los documentos.

Licencia de Conducir Permanente: indefinido.

Licencia de Conducir Tipo A: 3 años.

Licencia de Conducir Tipo A1: 3 años.

Licencia de Conducir Tipo A2: 3 años.

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¿Qué costo tiene la Licencia de Conducir en CDMX y qué vehículos te permite manejar?

Lo primero que debes saber es que no sólo los conductores de vehículo particulares deben tramitar Licencia de Conducir, también deben hacerlo quienes manejan motocicleta. En Ciudad de México desde el 31 de julio de 2021 los motociclistas deben contar con una licencia Tipo A1 o A2.

Los tipos de vehículos que puedes manejar según tu licencia son los siguientes:

Licencia Tipo A permite conducir vehículos particulares, su costo es de 1,142 pesos.

Licencia Tipo A1 permite conducir motocicleta o VEMEPE, su costo es de 572 pesos.

Licencia Tipo A2 permite conducir automóvil, motocicleta, VEMEPE, su costo es de 1,142 pesos.

Licencia Permanente CDMX permite conducir sólo automóviles, y su costo es de 1,500 pesos.

Sólo en caso de tu Licencia de Conducir Permanente sea la de 2007 sí podrás conducir motocicleta y automóvil particular.

¿Qué Licencia de Conducir debo tener si manejo patín eléctrico?

Los VEMEPE son la nueva categoría de vehículos que contempla la Semovi, se trata de vehículos motorizados eléctricos personales para scooters, bicicletas eléctricas y motonetas eléctricas.

Los dueños de estos vehículos deben poseer una licencia de conducir A1 o A2 que les dé la oportunidad de manejar este tipo de vehículos por las calles de Ciudad de México.