“Señor, permíteme demostrarte que el dinero no va a cambiarme”, decía la comediante chilena Alejandra Letelier en un video viral donde rezaba para volverse rica. Más allá de nuestros deseos y nuestras oraciones, la pregunta es legítima: ¿qué tanto cambia la gente cuando llega el dinero? La ciencia responde.

Los cinco rasgos de la personalidad y su relación con el trabajo

¿La personalidad moldea nuestro éxito profesional? ¿O, por el contrario, los logros laborales modifican cómo somos? Desde hace varios años, los estudios sobre la conducta han examinado cómo la biografía y el carácter se cruzan.

Varios estudios recientes han señalado la influencia de las experiencias vitales en el desarrollo de los rasgos de personalidad. Sin embargo, las investigaciones sobre cómo las experiencias laborales moldean a las personas han arrojado resultados contradictorios.

Ahora, un estudio elaborado por científicos de la Universidad China de Hong Kong ha estudiado cómo los ingresos influyen en el desarrollo de los “Cinco Grandes” rasgos de la personalidad a nivel intraindividual: apertura, amabilidad, sociabilidad, responsabilidad y neuroticismo.

Para los investigadores liderados por Wendong Li, los ingresos pueden ser un buen indicador de otros factores: “Son una forma fundamental de experiencia laboral que refleja el éxito en el cumplimiento de responsabilidades profesionales y la obtención de un estatus social elevado”, explican.

La creencia más extendida, tanto en el ámbito académico como en la opinión pública, afirma que la personalidad es una característica fija que vuelve a la gente más proclive a desarrollarse profesionalmente. A decir de los investigadores, es como si la personalidad fuese “una brújula fija que orienta el éxito profesional”.

¿El dinero cambia a la gente?

Sin embargo, los resultados de este estudio longitudinal confrontan el mito. Al respecto señalan: “Nuestro estudio cuestiona esta creencia al examinar las influencias recíprocas entre los ingresos y el desarrollo de la personalidad”.

Al analizar y sintetizar 11 previos estudios longitudinales de gran escala sobre carácter y trabajo, los investigadores de la Universidad China de Hong Kong encontraron que “un aumento en los ingresos puede ir acompañado de una mayor fiabilidad, perseverancia y resiliencia emocional”.

Es decir, la gente que obtiene al menos cierto grado de éxito puede nutrirse emocionalmente de él y ganar confianza y tesón. Pero los mayores ingresos pueden ser un arma de doble filo.

Según los investigadores, el éxito laboral también puede “conllevar ciertos costos sociales, como una menor sociabilidad o una menor calidez en las relaciones interpersonales”. Estos resultados no solo sugerirían que muchos superiores son extrovertidos y algo tozudos precisamente porque han sido exitosos; también indican que la gente puede cambiar, adaptarse al entorno y sobresalir.

Al respecto, los autores señalan: “Nuestra investigación puede ayudar a los empleados a comprender mejor los cambios en la personalidad que pueden acompañar al progreso profesional, y orientar a las organizaciones hacia el diseño de mejores sistemas de compensación, ascenso y desarrollo que favorezcan el crecimiento a largo plazo de sus empleados”. El estudio original fue publicado en la revista Apa PsycNet.