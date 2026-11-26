En los últimos días, Playa Bagdad ha recibido fragmentos que podrían estar relacionados con el cohete Starship de SpaceX. La organización Conibio Global reportó haber recolectado más de 1,500 piezas. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que durante la primera jornada reunió alrededor de dos kilogramos de fragmentos posiblemente asociados con el incidente.

Las autoridades advirtieron que las condiciones del mar pudieron dispersar los materiales y que no todos necesariamente provienen del mismo evento. También señalaron que algunos fragmentos podrían permanecer mar adentro y llegar posteriormente a la costa. Profepa pidió a la población no tocarlos ni moverlos, para que personal especializado pueda identificarlos y manejarlos.

“Empezamos a tener millones de pedacitos, pedazos y trozos de caucho, plástico y aluminio de los tanques. Toda esta basura venía con el logotipo y la marca de SpaceX”, señala Jesús Elías Ibarra, presidente de Conibio Global A. C.

La presencia de fragmentos en esta playa vuelve la mirada hacia el otro lado de la frontera. Al sur de Texas, frente a la costa de Tamaulipas y cerca de la desembocadura del río Bravo, SpaceX desarrolla uno de sus proyectos más ambiciosos: Starbase.

El complejo está junto a Boca Chica Beach, cerca de Brownsville y a unos 20 kilómetros de Playa Bagdad. Desde ahí, la empresa desarrolla su programa Starship, con el que busca construir vehículos capaces de transportar carga y personas al espacio, incluidas futuras misiones a la Luna y Marte.

Pero ¿qué es Starbase y por qué concentra tanta atención? La respuesta combina la ambición tecnológica de SpaceX con el crecimiento de una comunidad alrededor de sus instalaciones y las preocupaciones por el efecto de las operaciones sobre el entorno.

Una ciudad alrededor de los cohetes

Fuimos a conocer este lugar, donde las obras continúan. En Starbase, SpaceX busca desarrollar una ciudad alrededor de su industria aeroespacial. En mayo de 2025, la comunidad se incorporó oficialmente como municipio de Texas.

La incorporación le dio a Starbase una estructura de gobierno local, pero el complejo sigue estrechamente ligado a SpaceX: la compañía es el principal empleador y sus instalaciones ocupan una parte central de la comunidad. La transformación de una zona industrial en municipio también ha alimentado preguntas sobre cómo convivirán la vida cotidiana, el crecimiento urbano y las actividades de lanzamiento.

Un detalle que llama la atención en sus calles es la presencia de numerosas Cybertruck, las camionetas eléctricas de Tesla. Según se comenta en la zona, algunos empleados tienen facilidades para arrendarlas; no encontramos información pública que confirme las condiciones de esos acuerdos.

Una ciudad alrededor de los cohetes

N+ acudió al lugar, donde confirmó la presencia de restos de la nave. En Starbase, SpaceX busca desarrollar una ciudad alrededor de su industria aeroespacial. En mayo de 2025, la comunidad se incorporó oficialmente como municipio de Texas.

La incorporación le dio a Starbase una estructura de gobierno local, pero el complejo sigue estrechamente ligado a SpaceX: la compañía es el principal empleador y sus instalaciones ocupan una parte central de la comunidad. La transformación de una zona industrial en municipio también ha alimentado preguntas sobre cómo convivirán la vida cotidiana, el crecimiento urbano y las actividades de lanzamiento.

Un detalle que llama la atención en sus calles es la presencia de numerosas Cybertruck, las camionetas eléctricas de Tesla. Según se comenta en la zona, algunos empleados tienen facilidades para arrendarlas; no encontramos información pública que confirme las condiciones de esos acuerdos.

Fabricación, pruebas y lanzamientos

En Starbase se fabrican, ensamblan y prueban los cohetes Starship y Super Heavy. Starship es la nave que viaja al espacio; Super Heavy es el propulsor que la impulsa durante el lanzamiento. La compañía prueba prototipos y motores en el complejo antes de realizar vuelos de prueba.

Este es el complejo de lanzamiento. Desde aquí despegan los vehículos y se realizan pruebas de motores y prototipos.

Los vuelos permiten a SpaceX probar distintos sistemas del cohete, incluidos el despegue, la separación de etapas y el regreso de sus componentes. La empresa busca que sus vehículos puedan reutilizarse, una meta que podría permitir realizar vuelos con mayor frecuencia si se cumplen los objetivos técnicos y regulatorios.

Pero una mayor frecuencia de operaciones también implica más actividad en una zona costera y más necesidad de supervisar posibles impactos. En los incidentes en que una etapa no completa el regreso previsto, los restos pueden terminar en el mar. Las corrientes y el oleaje pueden desplazarlos y llevarlos a otras costas, como ocurrió en Playa Bagdad.

Una expansión bajo evaluación

La escala futura de las operaciones podría crecer de forma considerable. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) anunció que preparará un estudio de impacto ambiental para evaluar una propuesta de hasta 456 lanzamientos y 912 aterrizajes al año en Starbase. Esos números son el máximo que se analizará; no significan que la agencia ya haya autorizado ese ritmo de operaciones.

El estudio deberá considerar posibles efectos sobre la calidad del aire, la fauna y la flora, los recursos costeros, el ruido, los residuos y el agua, entre otros temas. La evaluación abre un proceso para revisar los impactos potenciales de la propuesta y recibir comentarios públicos.

Para las comunidades de ambos lados de la frontera, la pregunta es cómo se vigilarán las consecuencias de una actividad que ocurre en Texas pero puede tener efectos más allá del sitio de lanzamiento. La llegada de restos a Playa Bagdad muestra que el mar no se detiene en los límites municipales o nacionales.

Prometeo junto a Starbase

A unos 15 kilómetros del complejo, otra imagen destaca en el paisaje: una escultura de Prometeo de aproximadamente 15 metros de altura. La obra fue realizada por el taller francés Atelier Missor y, según reportes, el estudio destinó cerca de un millón de dólares al proyecto.

En la mitología griega, Prometeo robó el fuego de los dioses y se lo entregó a la humanidad. Su figura parece encajar con el relato de una industria que busca dominar nuevas tecnologías y abrir rutas hacia otros mundos. A pocos kilómetros, en cambio, la discusión toma un sentido más inmediato: qué ocurre con los materiales y los ecosistemas que quedan expuestos a las operaciones espaciales.