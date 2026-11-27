Una mina dedicada a la extracción de minerales en el municipio de Zacatlán fue clausurada de manera total y temporal, luego de detectarse irregularidades durante una inspección realizada por la Policía Estatal Forestal de Puebla.

De acuerdo con la información dada por la autoridad, durante la revisión se identificó que los trabajos de extracción rebasaban en más de cuatro mil metros cuadrados los límites de la superficie autorizada.

Ante esta situación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), determinó la clausura temporal total del sitio, como parte de las acciones de vigilancia y protección ambiental.

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El operativo se realizó mediante la coordinación entre autoridades estatales y la Profepa, con el objetivo de fortalecer la preservación de los recursos naturales en la entidad poblana.

Cabe destacar que el nombre de la empresa y el periodo de la medida de clausura temporal se mantienen reservados mientras avanzan los procesos de regulación del predio.

Con información de N+

GMAZ