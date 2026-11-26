Instituciones del sector ambiental mantienen vigilancia en Playa Bagdad, en Matamoros, ante la presencia de residuos relacionados con los vuelos y explosiones de cohetes de la empresa SpaceX, registrados desde 2025.

A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Marina (Semar), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) dieron a conocer las acciones de seguimiento y vigilancia realizadas en la zona.

Respecto al vuelo del pasado 13 de noviembre, la Secretaría de Marina confirmó que el propulsor del cohete cayó en aguas territoriales de Estados Unidos. Además, brigadas comunitarias de la Conanp han recolectado alrededor de seis kilogramos de residuos, los cuales fueron asegurados por la Profepa.

En cuanto a la posible afectación a una tortuga marina, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó, a petición de la Profepa, la necropsia del ejemplar; sin embargo, no fue posible determinar la causa de su fallecimiento debido al deterioro que presentaba.

Las autoridades ambientales informaron que, tras los vuelos anteriores, se han realizado recorridos técnicos para documentar la presencia de residuos, mismos que permanecen asegurados por la Profepa y resguardados por la Secretaría de Marina.

Asimismo, a solicitud de la Procuraduría, la UAT llevó a cabo una expedición submarina en Playa Bagdad, donde constató la presencia de materiales en el fondo marino.

De acuerdo con el comunicado, los residuos deberán ser retirados por la empresa responsable y manejados conforme a la legislación ambiental vigente en México.

Finalmente, las dependencias señalaron que mantienen coordinación con el Gobierno de Estados Unidos para fortalecer las acciones de vigilancia, prevención y seguimiento, con el objetivo de proteger los ecosistemas marinos y costeros.