Debido al pronóstico de lluvias intensas en al menos seis estados del occidente y centro del país, y de caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) explica cómo protegerse ante la primera tormenta invernal de 2026.

La dependencia federal detalló en un comunicado que, para salvaguardar la integridad de las familias y su patrimonio, trabaja en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al mismo tiempo que hace un llamado preventivo a la población; solicita a los habitantes acciones de autocuidado en el hogar y durante sus traslados ante los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada y la masa de aire ártico que cubre gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una vaguada polar en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical sobre el noroeste de México dará origen a este sistema invernal, generando las siguientes condiciones en las próximas horas:

Lluvias puntuales intensas (entre 75 y 150 mm) en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato; lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro. Además de caída de nieve o aguanieve durante la noche en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

También debido al evento de “Norte” con rachas de 90 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y rachas de 40 a 60 km/h durante la mañana en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con tendencia a disminuir por la tarde.

Piden usar varias capas de ropa por tormenta invernal

Ante las bajas temperaturas y caída de nieve o aguanieve, se pide a la población utilizar varias capas de ropa para conservar el calor corporal, además de proteger rostro, cabeza, manos y orejas al salir de lugares cálidos.

En el caso de utilizarse calentadores de gas, chimeneas o estufas, se recomienda mantener ventilación adecuada, no utilizar anafres o braseros dentro de habitaciones cerradas.

Se sugiere consumir abundantes líquidos, frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, y prestar especial cuidado a niñas, niños, personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas.

¿Qué hacer ante fuertes lluvias?

Ante la posibilidad de lluvias intensas y vientos fuertes, se recomienda alejarse de zonas de riesgo. No intentar cruzar ríos, arroyos, vados o calles con corrientes de agua, ni a pie ni en automóvil.

Retirar macetas, láminas o artículos de azoteas y balcones que puedan ser proyectados por las rachas de viento; estar alejado de árboles altos, espectaculares y cableado eléctrico que pudieran caer.

En zonas con neblina, lluvia o posible aguanieve, disminuir la velocidad, encender las luces intermitentes y guardar distancia de seguridad. En zonas costeras, respetar las restricciones de navegación y actividades acuáticas emitidas por las capitanías de puerto.

HVI