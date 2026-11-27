Autoridades de seguridad detuvieron al menos a dos jóvenes que portaban presuntos restos óseos entre sus pertenencias. El arresto ocurrió en uno de los accesos del Parque Fundidora, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

El hecho ocurrió luego de que guardias de seguridad del Parque Fundidora detectaran a los jóvenes con una actitud sospechosa, por lo que procedieron a realizarles una revisión. Durante la inspección, el personal encontró los presuntos restos óseos entre sus pertenencias, por lo que los retuvieron y pidieron el apoyo de las autoridades estatales.

Hasta este parque llegaron elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes se hicieron cargo de la situación y comenzaron con las investigaciones correspondientes. Autoridades procedieron a detener los dos jóvenes para entrevistarlos y saber la procedencia de los presuntos restos óseo que trasladaban.

Luego de llevar a cabo las investigaciones correspondientes, agentes informaron que los restos óseos eran de utilería, por lo que procedieron a dejar en libertad a los dos jóvenes detenidos.