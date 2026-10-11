¿CAMe Activa Doble No Circula Mañana 12 de Octubre por Clima en CDMX-Edomex? Autos que Descansan

Siguen los días lluviosos en el Valle de México y debido a que la calidad del aire suele cambiar constantemente, te decimos si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula este lunes 12 de octubre 2026 en CDMX y Edomex, así vas a saber qué carros y placas no circulan por la restricción vehicular que activa la Comisión Ambiental de las Megalópolis (CAMe).

El programa Hoy No Circula se reactiva este lunes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México luego del domingo, día en que se acostumbra suspenden la restricción vehicular.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es aceptable aún y con la presencia de ozono y partículas PM2.5. Esto vuelve poco probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para evitar que la contaminación aumente.

Por esa razón, las autoridades no ven la necesidad de activar la Contingencia Ambiental en el Valle de México. Aún así te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

Debido a que hasta el momento la Contingencia Ambiental está desactivada, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que durante el segundo lunes del mes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con los establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del lunes 12 de octubre 2026.

Hoy No Circula 12 de octubre 2026: Qué carros y placas no salen por restricción

Con la Contingencia inactiva, el Hoy No Circula 12 de octubre 2026 opera con normalidad, lo que significa que los siguientes carros no circulan durante el segundo lunes del mes:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo .

Autos con terminación de placas 5 y 6 .

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

Ya que hasta el momento sigue suspendido el Doble Hoy No Circula lunes 12 de octubre 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex.

AO