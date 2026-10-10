Salud

Policías de CDMX y Trabajadores del IMSS Protagonizan Conatos de Riña Durante Protestas

Los elementos de la SSC CDMX acudieron a los puntos de bloqueos para encapsular a los manifestantes que piden mejoras laborales

Repliegue de manifestantes IMSSN+
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