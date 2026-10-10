Policías de CDMX y Trabajadores del IMSS Protagonizan Conatos de Riña Durante Protestas

Por segundo día consecutivo de manifestaciones y bloqueos por parte de trabajadores del IMSS, quienes exigen mejores condiciones laborales y jubilaciones justas, se registraron diversos conflictos con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Debido a que los empleados del sector salud protestaron en las principales avenidas de la capital, desde la mañana se registró un intenso caos vial en varias alcaldías, principalmente en aquellas donde se ubican hospitales clave para la atención de los derechohabientes en la CDMX.

El primero de estos "enfrentamientos" ocurrió al exterior del Hospital General de Zona Nº 2, ubicado sobre Viaducto Río de la Piedad y Troncoso, alcaldía Venustiano Carranza.

En este punto, alrededor de las 16:00 horas, integrantes del grupo especial “Zorros” de la SSC, se desplegó para retirar a los manifestantes, quienes cerraron la circulación en la lateral con destino al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como los carriles centrales de Viaducto con la misma dirección.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Riña entre Manifestantes del IMSS y Policías por Liberación de Vialidades, CDMX

Durante el "encapsulamiento" se registraron empujones y caídas. Los trabajadores aseguraban que su manifestación era pacífica, por lo que el uso de la violencia no era justa. Luego de varios minutos los policías retiraron a los trabajadores de los carriles centrales.

Sin embargo, al notar que sus compañeros eran agredidos, se sumaron a la protesta más compañeros, quienes cerraron las inmediaciones del Viaducto y el Eje 3; el bloqueo se mantiene.

Más tarde, los elementos de la SSC CDMX llegaron a la avenida Paseo de la Reforma, donde más integrantes (activos y jubilados) de enfermería, medicina, personal de laboratorios, administrativos y de guarderías, se manifestaban para exigir que autoridades y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), atiendan sus demandas.

En las inmediaciones de la sede nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada sobre Reforma, entre las calles Burdeos y Toledo, se registró un conato de riña, cuando los policías trataron de replegar a los manifestantes que ocupaban los carriles centrales.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Casi de manera simultánea, pero en la zona de la avenida Plutarco Elías Calles y el Eje 4 Sur, en la alcaldía Iztacalco, se registraron más empujones y enfrentamientos. El personal de salud mantenía un bloqueo cuando los oficiales los empujaron hacia la zona peatonal.

El equipo de N+ que cubría la protesta en este punto, quedó inmerso entre las agresiones. Los trabajadores, que exigen un aumento salarial e insumos para brindar atención médica digna, indicaron que su manifestación no es violenta ni quieren afectar a nadie, solo quieren condiciones laborales justas. Luego de varios minutos las vialidades fueron liberadas.

N+

Hasta el momento, los representantes de los trabajadores no han confirmado algún acuerdo con las autoridades, por lo que se prevé que continúen las manifestaciones y protestas en la CDMX. Durante sus protestas el servicio en las unidades médicas no se ha interrumpido.

EPP