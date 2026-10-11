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Lionel Messi Elige a Gilberto Mora para Ser Una de las Estrellas del Futuro

El centrocampista mexicano es considerado como uno de los futbolistas más prometedores de la actualidad

Gilberto Mora durante un partido con la Selección MexicanaGilberto Mora durante un partido con la Selección Mexicana | Foto: Cuartoscuro

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