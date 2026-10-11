Lionel Messi Elige a Gilberto Mora para Ser Una de las Estrellas del Futuro

Para nadie es un secreto que Gilberto Mora es considerado la gran joya del futbol mexicano. El centrocampista que aún pertenece a los Xolos de Tijuana ha demostrado tener cualidades fenomenales que lo posicionan como uno de los prospectos de mayor proyección, no solo en México, sino también a nivel mundial y parece que incluso Lionel Messi lo sabe.

El astro argentino, que se acaba de retirar como jugador de la Albiceleste poniendo fin a su carrera a nivel de selecciones, lanzó un nuevo anuncio para la marca deportiva que lo patrocina desde hace años. En el comercial, Messi enlista a diez futbolistas que reescribirán el futuro del futbol y entre ellos aparece el nombre de Gilberto Mora.

"Cualquiera puede contar una historia. Pero una gran historia, requiere la mano de un maestro. Algunos dudaban, qué el pudiera escribir otro clásico, pero con un solo trazo de su pluma, nacen nuevos personajes. Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza", dice una voz en el comercial que protagoniza el jugador del Inter Miami.

En ese sentido, el nombre de Gilberto Mora aparece junto a dos adjetivos que destacan cualidades del mexicano: madurez y calidad técnica. Los otros integrantes de la lista son: Giovanna Waksman, Max Dowman, Can Uzun, Tomás Aranda, Zavier Gozo, Jesús Rodríguez, Chloe Sarwie, Kees Smit y Lotta Wrede, quienes junto a 'Morita' recibirán el nuevo modelo de zapatillas deportivas que lanzó la marca junto a Messi.

Gilberto Mora apunta a Europa, ¿en qué club jugará?

Desde hace semanas se reportó que Gilberto Mora ha despertado el interés de algunos clubes europeos y se dice que el centrocampista mexicano abandonará pronto la Liga MX para irse al Viejo Continente. Aunque son varios los equipos interesados, parece que el que ya puso una oferta es el Liverpool de la Premier League.

"Me dicen en Tijuana que recibieron, de parte de la representante de Gilberto Mora, que es una brasileña que se llama Rafaela Pimenta, que hay una oferta de un club inglés, en este caso el Liverpool, que iría en una cifra histórica por encima de los 50 millones de dólares para el club Xolos de Tijuana por Gilberto Mora, que cumple 18 años la próxima semana", explicó David Faitelson en el programa de Tercer Grado Deportivo.

De momento, Mora lleva un par de semanas fuera de actividad con una aparente lesión, aunque se especula que su ausencia podría deberse a que su salida hacia Europa está cerca de concretarse, por lo que no quieren arriesgarlo a que se lastime antes de sellar su fichaje.