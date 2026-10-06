Futbol

Equipo de Europa Va por Gilberto Mora con Oferta Millonaria

'Morita' no fue tomado en cuenta para el juego del Tri ante Chile y volverá a Tijuana para rehabilitarse

Gilberto Mora: Esta Es la Oferta Millonaria de un Equipo en Europa por el MexicanoEl futbolista mexicano, Gilberto Mora. Foto: Reuters

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