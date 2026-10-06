Equipo de Europa Va por Gilberto Mora con Oferta Millonaria

Gilberto Mora, futbolista de los Xolos de Tijuana que está próximo a cumplir 18 años, ya cuenta con una oferta millonaria de un club europeo, según lo reportado por TUDN.

El conductor David Faitelson aseguró que la oferta es por una cantidad récord en el futbol mexicano, además de que se trata de uno de los clubes más prestigiosos de la Premier League de Inglaterra.

"Me dicen en Tijuana que recibieron, de parte de la representante de Gilberto Mora, que es una brasileña que se llama Rafaela Pimenta, que hay una oferta de un club inglés, en este caso el Liverpool, que iría en una cifra histórica por encima de los 50 millones de dólares para el club Xolos de Tijuana por Gilberto Mora, que cumple 18 años la próxima semana", explicó David Faitelson de TUDN.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. David Faitelson Dice que Tijuana Recibió una Oferta del Liverpool por Gilberto Mora

Un día después de la derrota de México frente a Estados Unidos, se anunció que “Morita” ya no sería tomado en cuenta para el juego ante Chile y volvería a su club Tijuana para rehabilitarse, lo que sería un indicio para cuidarlo y que siga en pie la negociación.

Cuando cumpla la mayoría de edad la próxima semana, se podría confirmar si viajará al Viejo Continente para sumarse a un equipo.

Se espera que Mora abandone el futbol mexicano y se rumora que hay grandes equipos tras de él. Diversos reportes en la prensa europea señalan que el jugador de los Xolos de Tijuana es pretendido por el Real Madrid y por el FC Barcelona, aunque de momento son solamente rumores.

Lo que es cierto es que Gilberto Mora parece destinado a jugar en Europa, algo que su actual entrenador en la Selección Mexicana entiende a la perfección, Rafa Márquez es el único futbolista nacido en México que ganó dos veces la UEFA Champions League.

El ahora estratega del Tri habló en la conferencia de prensa previo al amistoso México vs Perú, en donde fue cuestionado por el supuesto interés de grandes clubes en Gil Mora. "Es muy joven, yo creo que tiene un futuro muy interesante y la verdad es que tiene calidad para jugar en cualquier equipo", respondió Rafa Márquez al hablar sobre la posible salida del mediocampista hacia el Viejo Continente.

HVI