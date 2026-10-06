Accidentes

Muere Menor de 14 Años en Accidente en Acuña, Coahuila; Conductor es Detenido

La camioneta en la que viajaba la menor chocó contra una señal de tránsito en el Libramiento Jesús María Ramón

Muere Adolescente de 14 Años Luego de Accidente en Acuña, CoahuilaParamédicos de la Cruz Roja atendieron a los lesionados. Foto: N+

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Accidente Deja a Adolescente Sin Vida en Acuña, Coahuila | N+