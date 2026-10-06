Muere Menor de 14 Años en Accidente en Acuña, Coahuila; Conductor es Detenido
La camioneta en la que viajaba la menor chocó contra una señal de tránsito en el Libramiento Jesús María Ramón
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La camioneta en la que viajaba la menor chocó contra una señal de tránsito en el Libramiento Jesús María Ramón
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Un accidente vial dejó como saldo una adolescente de 14 años sin vida y tres personas lesionadas sobre el Libramiento Jesús María Ramón, a la altura del ejido La Pileta, en Ciudad Acuña, luego de que una camioneta se impactara contra una señal de tránsito ubicado a un costado de la vialidad.
El accidente ocurrió la noche del lunes. Tras el reporte, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención a las personas involucradas y trasladar a los lesionados para recibir atención médica.
De acuerdo con el reporte preliminar, Casandra, de 14 años; Brittany, de 12 años, e Ismael, de 24 años, resultaron lesionados y fueron trasladados a diferentes hospitales de Ciudad Acuña.
En el lugar, los paramédicos confirmaron que Jaquelín, también de 14 años, ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones que sufrió en el accidente.
El conductor de la unidad, identificado como Jesús, de 17 años, quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes realizarán las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades legales.