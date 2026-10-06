Maestros Marchan tras Ataque en Secundaria General No. 13 en Torreón, Coahuila

Profesores de Torreón realizaron una marcha para exigir mayor seguridad en los planteles educativos, luego del ataque registrado en la Escuela Secundaria General No. 13 del ejido La Unión, donde perdió la vida una subdirectora.

La movilización inició en la Fuente del Pensador, ubicada en la Alameda Zaragoza, y avanzó por la avenida Morelos hasta llegar a la Plaza Mayor, donde los docentes expusieron sus principales demandas ante las autoridades.

Durante la marcha, los maestros solicitaron reforzar las medidas de seguridad en las escuelas, al señalar que tanto el personal educativo como los estudiantes enfrentan situaciones que pueden ponerlos en riesgo dentro de los planteles.

En materia de salud mental, los profesores pidieron que el Gobierno destine mayores recursos para contar con personal especializado que pueda atender a los jóvenes y dar seguimiento a quienes presenten alguna conducta o situación de riesgo.

Los docentes señalaron que esta responsabilidad no debe recaer únicamente en los maestros, debido a que se requiere la participación de especialistas y de las propias autoridades para atender de manera adecuada las necesidades de los estudiantes.

Finalmente, destacaron la importancia de que los padres de familia se involucren activamente en el cuidado y acompañamiento de sus hijos, especialmente en temas relacionados con su salud mental y comportamiento.

Esta movilización se suma a la que se registró el domingo a las 17:00 horas, cuando se realizó una marcha por la paz en la que participaron familias, alumnos y habitantes de la comunidad que se congregaron para expresar su solidaridad.

Los asistentes portaron vestimenta blanca y globos y pidieron por el descanso de Nedi Edith Narváez González y por la pronta recuperación de los alumnos y profesores que resultaron lesionados.

Asimismo, este lunes se informó que médicos lograron reconstruir la mano izquierda de Alexis, el menor que resultó herido durante el ataque en la Secundaria General No.13 en ejido La Unión.

De acuerdo con los reportes proporcionado por los médicos, el estado de salud del estudiante presentó mejorías importantes y un funcionamiento renal adecuado, lo que ha favorecido su proceso de recuperación.