Sociedad

Maestros Marchan tras Ataque en Secundaria General No. 13 en Torreón, Coahuila

Los docentes exigieron reforzar las medidas de seguridad en las instituciones educativas

Maestros Marchan tras Ataque en Secundaria General No.13 en Torreón, CoahuilaLos docentes recorrieron las principales calles de la ciudad de Torreón. Foto: N+

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