Sociedad

Marchan por la Paz en Honor a Subdirectora de la Escuela Secundaria 13 de Torreón

El acto religioso por Nedi Edith fue convocado después de los hechos registrados en el ejido La Unión

El acto religioso por Nedi Edith fue convocado después de los hechos registrados en el ejido La UniónFamiliares, alumnos y maestros participaron en la marcha por la paz. Foto: N+

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Familiares, alumnos y maestros participaron en la marcha por la paz

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