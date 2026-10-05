Con buen aforo y bajo la vigilancia de las autoridades, se llevó a cabo la misa en honor a la maestra Nedi Edith Narváez González, así como de los alumnos y profesores de la Escuela Secundaria General No. 13, después el violento hecho registrado en días pasados.

La ceremonia fue convocada por la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, del ejido La Unión, quien llamó a la comunidad parroquial, estudiantes, docentes y padres de familia a participar en este acto de oración y solidaridad.

Previo al acto religioso, se realizó una marcha por la paz a las 17:00 horas, en la que participaron familiares, alumnos y habitantes de la comunidad, quienes se unieron para expresar su apoyo y solidaridad ante lo ocurrido.

Durante la ceremonia, los asistentes se reunieron en un momento de recogimiento para pedir por el eterno descanso de la docente Nedi Edith y por la pronta recuperación de los alumnos y profesores que resultaron lesionados tras los hechos registrados en la Escuela Secundaria General No. 13.

La comunidad se mantuvo unida durante las actividades, acompañando a las familias y recordando a quienes se vieron afectados por este acontecimiento.