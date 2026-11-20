Existe un día en el año para celebrar a quienes se dedican profesionalmente a la música y es el 22 de noviembre. ¿Pero por qué se conmemora el Día del Músico?, ¿quién fue Santa Cecilia y qué vínculo tiene con la música?

En esta fecha se conmemora el fallecimiento de Santa Cecilia, patrona de los músicos, y la UNESCO se encargó de establecerlo hace más de medio siglo para “honrar la contribución musical a la cultura universal”.

En 1594, el papa Gregorio XIII nombró a Santa Cecilia como la patrona de la música, pero fue hasta 1695 que se hicieron las primeras celebraciones en Edimburgo.

En el siglo XX, esta tradición se extendió a América Latina y en México, donde se celebra con misas en honor a Santa Cecilia, serenatas en templos tradicionales, conciertos gratuitos en espacios públicos; los músicos ofrecen arreglos florales y las agrupaciones musicales interpretan “Las mañanitas”.

¿Qué relación tiene Santa Cecilia con el Día del Músico?

Se cree que Santa Cecilia fue una dama noble romana que, junto con su esposo Valeriano, el hermano de este, Tiburcio, y un soldado romano llamado Máximo, sufrió el martirio alrededor del año 230, bajo el emperador Alejandro Severo, por profesar y difundir el cristianismo.

De acuerdo con el Vaticano, Santa Cecilia no tenía formación de música, no cantaba y tampoco tocaba algún instrumento; la noble romana, que vivió en el siglo III, no estuvo ligada "al arte del sonido durante su vida".

Ella y su joven esposo fueron condenados a muerte por el prefecto de Roma, Turcio Almacchio. Antes de fallecer el 22 de noviembre de 230, Cecilia convirtió al cristianismo a los que estaban detrás de su ejecución.

Según la historia de la santa, el día de su boda, mientras sonaban los órganos, "sintió en su corazón las palabras 'guarda, Señor, mi corazón y mi cuerpo inmaculados, para que no me confunda'. Por eso es la patrona de la música”.

HVI