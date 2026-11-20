El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX) anunció que realizará simulacro de sismo y fuga de gas. Te decimos a qué hora y qué día habrá de realizarse.

México es un país líder en la preparación para catástrofes naturales. Desde el sismo de 1985, se adoptó una cultura de la prevención que ha permitido esquivar varios desastres importantes. Esto es particularmente notorio en la Ciudad de México, una megalópolis construida en el lecho movedizo del viejo lago de Texcoco.

Preparados para lo imprevisible, en esta capital los simulacros son una parte importante de nuestra cotidianeidad. Ocurre en oficinas de gobierno, empresas, escuelas y esto aplica también para el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Según un comunicado publicado por el AICM, el simulacro por sismo y fuga de gas se llevará a cabo este sábado 21 de noviembre de 2026 a las 11 de la mañana. Las autoridades aeroportuarias han asegurado que no se afectarán las operaciones.

No obstante, si tienes planeado viajar desde el AICM o llegar a él por la mañana del sábado 21 de noviembre, debes tomar en cuenta que podría haber movimiento inusual en las instalaciones. No será motivo de alarma.