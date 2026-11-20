La investigación por la muerte de la niña Aranza, ocurrida durante hechos de violencia en Matamoros, continúa en curso y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no descarta que pueda concretarse alguna detención antes de que finalice 2026.

El fiscal general de Justicia, Jesús Eduardo Govea Orozco, informó que existen elementos para avanzar hacia nuevas etapas procesales, aunque señaló que no es posible anticipar cuándo podrían concretarse las acciones correspondientes.

Explicó que como parte de las investigaciones se continúa llamando a entrevistas a personal que tuvo intervención durante los hechos, además de solicitar información a distintas instituciones.

Govea Orozco detalló que también se requiere información a la Secretaría de Seguridad Pública y otras dependencias que participaron en la atención de este caso, con el objetivo de integrar los elementos necesarios para continuar con el proceso.

El fiscal aseguró que las personas que tuvieron intervención en los hechos ya están ubicadas y que las diligencias continúan para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.