Médicos lograron reconstruir la mano izquierda de Alexis, el menor que resultó herido en el ataque ocurrido en la Escuela Secundaria General No. 13 del ejido La Unión, en Torreón.

La coordinadora de Servicios Educativos en la Región Laguna, Flor Rentería, informó que la cirugía concluyó sin complicaciones después de la medianoche de este lunes, luego de varias horas de intervención médica.

El procedimiento se centró en la reconstrucción de la extremidad, con lo que se logró salvarla, desmintiendo así las versiones que circulaban sobre una posible amputación de la mano del estudiante.

De acuerdo con los reportes médicos, el estado general de salud de Alexis presenta mejorías importantes. Entre los avances se encuentra un aumento en los niveles de plaquetas y un funcionamiento renal adecuado, condiciones que favorecen su proceso de recuperación.

El menor permanece bajo atención médica y continúa con su proceso de recuperación tras las lesiones que sufrió durante el ataque registrado en el plantel educativo.