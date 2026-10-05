Seguridad

Logran Reconstruir Mano de Alumno Herido en Ataque a Secundaria 13 de Torreón

Médicos salvaron la extremidad izquierda de Alexis después de una cirugía sin complicaciones, descartando su amputación

Médicos salvaron la extremidad izquierda de Alexis después de una cirugía sin complicaciones, descartando su amputaciónAlexis resultó herido durante el ataque de los hermanos conocidos como 'Los Cuates' a la Secundaria No. 13. Foto: N+

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Alexis resultó herido durante el ataque de los hermanos conocidos como 'Los Cuates' a la Secundaria No. 13

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