Secretario de Educación de Coahuila Visita Secundaria No. 13 de Torreón tras Ataque

El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, encabezó la visita a la escuela Secundaria General No.13 del ejido La Unión, junto al alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís.

La presencia de las autoridades en el plantel se da tras el ataque con arma blanca registrado el pasado jueves 1 de octubre, donde perdió la vida la subdirectora del plantel.

Entre las medidas anunciadas, se fortalecerán los esquemas de seguridad, los programas de valores y la atención a conductas de riesgo. Asimismo, el secretario precisó que el tema de la seguridad en los planteles será llevado a las mesas del Mando Especial de La Laguna, donde se definirán los nuevos protocolos escolares a implementar en toda la región.

La dirección de la Escuela Secundaria General Número 13 informó que este lunes se suspendieron las actividades educativas para los alumnos.

El plantel pidió a la comunidad escolar mantenerse atentas a sus canales oficiales así como también, indicó que es su prioridad velar por la seguridad y bienestar emocional de los alumnos.

La noche de este lunes, se llevó a cabo una marcha por parte de profesores tras el ataque de dos jóvenes que portaban machetes en la Secundaria General No.13 en el ejido La Unión.

Durante la manifestación, los maestros hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en los planteles educativos e invertir en personal especializado en materia de salud mental para apoyar a los jóvenes.

Los asistentes partieron desde la Fuente del Pensador, ubicada en la Alameda Zaragoza, para posteriormente correr la avenida Morelos y finalizar en la Plaza Mayor.