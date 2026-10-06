Seguridad

Secretario de Educación de Coahuila Visita Secundaria No. 13 de Torreón tras Ataque

Informó que se fortalecerán los esquemas de seguridad, programas de valores y la atención a conductas de riesgo

Secretario de Educación de Coahuila Vista Escuela Secundaria No.13 de TorreónEl secretario comentó que el tema de la seguridad en los planteles será llevado a las mesas del Mando Especial de La Laguna. Foto: N+

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