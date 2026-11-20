La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que en colaboración con autoridades nacionales e internacionales, dio cumplimiento a una orden de aprehensión contra Cándido ‘N’, de 61 años de edad.

El arresto se llevó a cabo en el estado de Tamaulipas por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado, relacionado con hechos ocurridos en el municipio poblano de Tlacuilotepec.

De acuerdo con la investigación, el 11 de marzo de 2017, tres sujetos armados ingresaron al domicilio de la víctima y la privaron de la libertad. Posteriormente, la trasladaron a un inmueble abandonado, donde permaneció atada de pies y manos, y después a una cueva de la cual logró escapar.

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Durante el cautiverio, la víctima identificó la voz del hoy detenido como la de una de las personas que realizaron llamadas a sus familiares para exigir 200 mil pesos a cambio de su liberación.

Derivado de las investigaciones, se estableció que el probable responsable residía en Estados Unidos, por lo que se realizaron gestiones de colaboración con las oficinas consulares de investigación de extradición (SAFE) de la Embajada de Estados Unidos, Interpol México y la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas.

Como resultado de estas acciones, el pasado 18 de noviembre se cumplimentó la orden de aprehensión en el paso fronterizo del Puente Internacional Brownsville-Matamoros, Tamaulipas.

Posteriormente, el 19 de noviembre Cándido ‘N’ fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere. Este 20 de noviembre se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

Con información de Jorge Cea

GMAZ