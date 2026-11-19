La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró la captura de dos presuntos delincuentes en colaboración con autoridades de los estados de Tlaxcala e Hidalgo; Sergio 'N' acusado de homicidio calificado, mientras que Martín 'N' fue señalado de un abuso sexual en agravio de una menor.

En un primer caso se sabe que Sergio 'N' de 44 años de edad, también conocido como 'El Gran Kalim' es investigado por autoridades ministeriales de Tlaxcala por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Los agentes realizaron las labores de investigación correspondientes y la colaboración institucional, las cuales permitieron ubicar al hombre requerido en el Centro Penitenciario de San Miguel de la ciudad de Puebla.

Sergio 'N' se encontraba internado en dicho penal por lo que agentes investigadores de Puebla, en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, cumplimentaron la orden de aprehensión en reclusión.

Las autoridades acudieron al inmueble y realizaron las diligencias correspondientes para hacer de su conocimiento el mandamiento judicial emitido por el estado tlaxcalteca, dentro de un proceso penal iniciado en 2012.

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Por otro lado, Martín 'N' de 43 años de edad fue detenido en Puebla en coordinación con agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada.

De acuerdo a las investigaciones, el 24 de enero de 2026, el sujeto se encontraba realizando trabajos de electricidad en un domicilio cuando aprovechó el momento para presuntamente cometer actos de índole sexual contra una adolescente de 14 años de edad, con quien

mantenía una relación de parentesco.

Al enterarse de los hechos, la madre de la menor presentó una denuncia ante por lo que la autoridad judicial de Hidalgo emitió la orden de aprehensión correspondiente.

Martín 'N' fue localizado e identificado durante un recorrido realizado en inmediaciones del panteón de Santa Cecilia en la localidad de Beristaín, municipio de Ahuazotepec, Puebla.

Una vez que fue detenido, se efectuaron los trámites correspondientes para su traslado y puesta a disposición de la autoridad judicial de Hidalgo que lo requiere.

Con información de N+

MCS