Wall Street volvió a caer este viernes, y tanto el S&P 500 como el Dow Jones confirmaron que se encuentran en fase de corrección, después de que el esperado debut de Anthropic resultó decepcionante, lo que agravó las preocupaciones sobre el "auge" de la inteligencia artificial (IA) que ha impulsado el repunte bursátil de este año.

Los tres principales índices bursátiles estadounidenses cerraron con fuertes caídas. El Dow y el S&P 500 han perdido ahora más de un 10% desde sus máximos históricos de cierre, lo que confirma que ambos índices han entrado en una corrección.

El S&P 500, índice de referencia, anotó su séptima caída consecutiva, su racha bajista más larga desde febrero de 2020.

Los tres índices registraron sus mayores pérdidas porcentuales semanales desde abril de 2025, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su paquete arancelario del "día de la liberación", que sacudió los mercados.

El Nasdaq, que tiene un gran peso del sector tecnológico, pasó a pérdidas en lo que va de año.

De acuerdo con datos preliminares, el S&P 500 perdió 257.38 puntos, o un 3.59%, a 6 mil 918.45 unidades, mientras que el Nasdaq Composite se hundió mil 225.05 puntos, o un 5.13%, a 22 mil 654.15. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 908.88 puntos, o 1.85%, a 48 mil 188.18 unidades.

El espectacular debut de Anthropic como empresa que cotiza en bolsa —cuya intención era alcanzar una capitalización bursátil de hasta 2 billones de dólares— no logró despegar el jueves, cerrando un 17.1% sobre su precio de oferta de 83 dólares, a medida que el entusiasmo por la acción se fue desvaneciendo durante la sesión.

En su segundo día como empresa que cotiza en bolsa, las acciones de Anthropic sufrieron una fuerte caída.

La salida a bolsa de Anthropic, junto con el informe de resultados trimestrales de Nvidia, no logró disipar los temores sobre los riesgos asociados a la inteligencia artificial y los enormes gastos en esta tecnología incipiente.

Los gigantes tecnológicos Amazon y Meta también se desplomaron. La ola de ventas en el sector tecnológico ha provocado una rotación hacia sectores más defensivos, como los productos básicos y la salud.

AMP