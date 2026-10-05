Suspenden Clases en Secundaria 13 del Ejido La Unión Después de Ataque en Torreón

La dirección de la Escuela Secundaria General No. 13, ubicada en el ejido La Unión, informó que este lunes no habrá actividades educativas para los alumnos, como parte de las medidas implementadas después los hechos registrados en el plantel.

A través de un comunicado dirigido a madres, padres de familia y estudiantes, la institución pidió a la comunidad escolar mantenerse atenta a sus canales oficiales, donde se darán a conocer las indicaciones sobre el acompañamiento que se brindará durante este proceso.

La institución señaló que la prioridad es velar por la seguridad y el bienestar emocional de los alumnos y de toda la comunidad escolar, en coordinación con las autoridades correspondientes.

Asimismo, se solicitó a las familias permanecer atentas a la información oficial que emita el plantel, a fin de conocer las próximas indicaciones relacionadas con las actividades escolares.