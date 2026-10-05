Seguridad

Suspenden Clases en Secundaria 13 del Ejido La Unión Después de Ataque en Torreón

La dirección informó que este lunes no habrá actividades educativas por seguridad de los alumnos

La dirección informó que este lunes no habrá actividades educativas por seguridad de los alumnosLa suspensión de las clases forma parte de las medidas implementadas después del ataque a la secundaria. Foto: N+

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La suspensión de las clases forma parte de las medidas implementadas después del ataque a la secundaria

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