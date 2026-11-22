Un sismo de magnitud 5.1 se sintió durante la madrugada de este domingo en la región peruana de Pasco, cercana al epicentro del terremoto de magnitud 6.7 que el viernes afectó a la vecina región de Junín y dejó un saldo de un muerto, 18 heridos y 850 damnificados.

El último movimiento telúrico se produjo a las 0:51 horas (5:51 GMT), con epicentro a 25 kilómetros de la ciudad de Cerro de Pasco y a una profundidad de 132 kilómetros, señaló el Instituto Geofísico del Perú (IGP).