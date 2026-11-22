Temblor de 5.1 Sacude Pasco en Perú
El viernes pasado un sismo de 6.7 dejó un saldo de un muerto, 18 heridos y 850 damnificados
El viernes pasado un sismo de 6.7 dejó un saldo de un muerto, 18 heridos y 850 damnificados
Un sismo de magnitud 5.1 se sintió durante la madrugada de este domingo en la región peruana de Pasco, cercana al epicentro del terremoto de magnitud 6.7 que el viernes afectó a la vecina región de Junín y dejó un saldo de un muerto, 18 heridos y 850 damnificados.
El último movimiento telúrico se produjo a las 0:51 horas (5:51 GMT), con epicentro a 25 kilómetros de la ciudad de Cerro de Pasco y a una profundidad de 132 kilómetros, señaló el Instituto Geofísico del Perú (IGP).