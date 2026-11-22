Momentos de angustia vivieron varias personas que quedaron atrapadas en las alturas de la Montaña Rusa de una feria en Reynosa, Tamaulipas, luego de que la atracción se detuviera por la activación de su sistema de seguridad.

El percance se registró cuando se activó el mecanismo antirretroceso del juego, lo que provocó que entraran en funcionamiento los frenos de emergencia y la estructura quedara detenida con personas a bordo. El incidente ocurrió la noche del sábado 21 de noviembre de 2026.

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Ante la situación, algunos pasajeros comenzaron a pedir ayuda, mientras los asistentes que presenciaban lo ocurrido observaban con preocupación. La emergencia movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos de Reynosa, quienes acudieron para realizar las maniobras de rescate.

Para poner a salvo a los ocupantes, el personal de emergencia utilizó una grúa y comenzó a descenderlos de manera controlada, con el objetivo de garantizar que pudieran abandonar la atracción sin ponerse en riesgo.

De acuerdo con la información de Protección Civil y Bomberos, los elementos realizaron las acciones necesarias para llevar a cabo el rescate y el descenso seguro de las personas que permanecían en la Montaña Rusa.

La activación del sistema antirretroceso ocasionó la detención del juego mecánico y la entrada en funcionamiento de los frenos de emergencia. El personal atendió la situación siguiendo los protocolos de seguridad y priorizando la integridad de los visitantes.

El incidente generó momentos de tensión entre quienes se encontraban a bordo y las personas que estaban en la feria. Los equipos de emergencia intervinieron para auxiliar a los pasajeros y permitir su descenso de la atracción.