Salud

OMS Lanza Mensaje a Países por Caso de Peste Neumónica en Rusia; EUA Emite Alerta de Salud

Una científica del laboratorio de la región de Irkutsk falleció presuntamente a causa de la infección

Personal de la OMS durante investigaciones durante la pandemiaFoto: Archivo | OMS
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