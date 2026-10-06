OMS Lanza Mensaje a Países por Caso de Peste Neumónica en Rusia; EUA Emite Alerta de Salud

La peste neumónica mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales, especialmente a Rusia, debido a que una trabajadora de un laboratorio perdió la vida presuntamente tras contagiarse con la bacteria que infecta los pulmones y es muy contagiosa.

Luego de darse a conocer la muerte de la científica encargada de estudiar patógenos peligrosos, incluida la peste, en la región de Irkutsk, Siberia. El gobierno estadounidense comenzó a intercambiar información con Rusia sobre este caso que derivó en el deceso la noche entre el 1 y el 2 de octubre.

"Hemos estado en contacto con el Gobierno ruso —incluidos nuestros expertos en salud del Departamento de Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores— desde el viernes pasado", explicó un funcionario del Departamento de Estado a EFE.

Según medios locales rusos, la semana pasada la empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente, de 28 años de edad, supuestamente se infectó de peste neumónica provocada por la bacteria llamada 'Yersinia pestis'.

Las indagatorias refieren que la infección pudo ocurrir en Tailandia, de donde regresó recientemente, o a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su puesto de trabajo.

Debido a que se trata de una enfermedad muy contagiosa que provoca síntomas como fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza, tos (que se complica hasta expulsar sangre), dificultad respiratoria, dolor en el pecho, debilidad extrema y náuseas, el presidente Donald Trump dijo en conferencia de prensa que tiene programada una llamada con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

"Muy pronto, probablemente mañana", con la finalidad de hablar sobre el posible caso de peste neumónica en Rusia.

En ese sentido, el secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, instó a las autoridades rusas a ser “transparentes y a compartir más información con el mundo”.

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La alerta por la peste neumónica ya limita los viajes de ciudadanos estadounidenses a Rusia. Este martes, el Departamento de Estado de Estados Unidos de Asuntos Consulares informó que está al tanto de los informes relacionados con un presunto caso de esta enfermedad, que derivó en un deceso, así como medidas de cuarentena y el cierre de hospitales en Irkutsk.

Por esta razón, determinó elevar la alerta de viaje a Nivel 4, especialmente fuera de Moscú:

“La alerta de viaje de Nivel 4 del Departamento de Estado («No viajar») para Rusia sigue vigente e indica que los ciudadanos estadounidenses que se encuentren actualmente en el país deben abandonarlo de inmediato”, confirmó.

Asimismo, recomendó “encarecidamente” a los ciudadanos estadounidenses que planeen viajar a Rusia para que “no lo hagan, debido al riesgo de detención arbitraria y a preocupaciones de seguridad”.

Sin embargo, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) aseguró que sigue de cerca el suceso, mientras que la OMS, estimó como "muy bajo" el riesgo sanitario en Europa tras el incidente en Siberia.

El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier indicó que "según los resultados de las pruebas, no se detectaron patógenos de enfermedades infecciosas peligrosas entre ninguno de los contactos (que estuvieron con la trabajadora del Instituto)".

"Estima que el riesgo es moderado a bajo para Irkutsk, bajo para la Federación de Rusia en su conjunto y muy bajo para la región europea de la OMS", afirmó Lindmeier.

Según la OMS, la peste neumónica puede ser mortal en 18 a 24 horas desde el inicio de la enfermedad si no se trata, pero los antibióticos comunes para enterobacterias pueden curar eficazmente la enfermedad si se administran a tiempo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, aseguró que la Organización ha mantenido contacto con las autoridades sanitarias rusas y ha ofrecido apoyo técnico.

"La OMS ha solicitado más información para aclarar la causa de la neumonía grave, el patógeno que motivó las medidas de salud pública, y los informes de los medios sobre un segundo empleado con neumonía de causa indeterminada", aseguró en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Finalmente, puntualizó que el "intercambio oportuno, completo y transparente de información bajo el Reglamento Sanitario Internacional es esencial", especialmente para aclarar informes contradictorios y permitir una "evaluación precisa" de los posibles riesgos para la salud pública.

EPP