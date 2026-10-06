Auditoría Independiente Determinará si Infección Causó la Muerte de Bebés en el IMSS

La muerte de bebés en hospitales del IMSS en Durango y Jalisco es investigada por autoridades federales con la finalidad de determinar si una infección provocada por una bacteria es la causa de sus fallecimientos. Han iniciado una auditoría independiente en los hospitales vinculados al caso.

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo, confirmó que se realiza una auditoría independiente en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), donde se registraron los decesos de cinco bebés en Durango y ocho más en Jalisco.

“Ya iniciaron los trabajos de la Auditoría Clínica Colegiada Independiente. Es una auditoría de expediente, es una autopsia de expediente”, explicó en conferencia de prensa.

El funcionario explicó que en este estudio la “autopsia” se realiza a expedientes. En ella participan diferentes especialidades como neonatólogos, infectólogos y epidemiólogos, solo por mencionar algunos. Entonces, la revisión es exhaustiva caso por caso; por lo tanto, se busca conocer si hubo una infección asociada a la atención, si esta causó o contribuyó al fallecimiento de los recién nacidos, y si hubo fallas que se pudieron evitar y cuál fue el origen de estas.

“El IMSS en esto (de la auditoría) no interviene en las conclusiones ni puede modificarlas”, puntualizó.

Además, informó que los microorganismos identificados serán analizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE), para saber de dónde vinieron los brotes y determinar la relación con casos identificados; algunos de ellos ocurrieron en mayo, junio y julio.

“Lo más importante de esta auditoría es identificar en cuáles la presencia de la bacteria tiene que ver con la causalidad del fallecimiento”, añadió Robledo.

El titular del IMSS confirmó que la próxima semana viajará a Guadalajara para acercarse a las familias y estar atentos al avance de las investigaciones. Sin embargo, no precisó el número exacto de casos de fallecimientos de bebés que están analizando.

Lo anterior, porque en el Hospital General de Zona No. 1 de Durango del IMSS, se tienen contabilizados al menos cinco fallecimientos. Luego de darse a conocer estas muertes de recién nacidos, las familias de tres bebés denunciaron hechos similares en el Hospital de Ginecobstetricia del Centro Médico Nacional de Jalisco, pero ayer cinco familias más que fueron atendidas en esta clínica se unieron a las denuncias.

Según las indagatorias, en los bebés presuntamente se halló la presencia de la bacteria Klebsiella Pneumoniae. Dicho microorganismo puede provocar neumonía, infecciones urinarias, septicemia y meningitis, las cuales pueden ser curadas con un tratamiento adecuado.

EPP