Salud

Auditoría Independiente Determinará si Infección Causó la Muerte de Bebés en el IMSS

Participan expertos en distintas áreas para esclarecer los fallecimientos en Durango y Jalisco

Personal de salud a cargo del área de cuidados neonatales del IMSSFoto: Archivo | Cuartoscuro

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