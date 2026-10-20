¿Cuándo Juega México vs Chile Sub-17? Fecha y Hora del Partido del Mundial Femenil 2026

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 buscará su mejor futbol al jugarse la vida en su segundo partido en el Mundial de la categoría en Marruecos al enfrentar a su similar de Chile en el Grupo F, el jueves 22 de octubre de 2026.

El Tri femenil viene de una derrota ante España por 2-0; las pupilas de Miguel Gamero, para seguir con el sueño de clasificar a la siguiente ronda, deberán sumar por lo menos un punto, ya que pasan los dos mejores equipos en cada uno de los seis grupos y los cuatro mejores terceros lugares.

Sumar un punto contra Chile daría esperanzas de seguir con vida en el torneo y disputar su pase contra el combinado de Australia en la fecha final.

El segundo duelo de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 se disputará el jueves 22 de octubre del 2026 a las 12:00 horas del centro de México.

Si el combinado nacional sufre una derrota, la perfila a la eliminación mundialista. El partido se podrá disfrutar en televisión abierta por el Canal 9, en VIX+ y seguir el minuto a minuto en N+ para no perderse los juegos de la Selección Mexicana femenil.

Por su parte, la selección chilena femenina sub-17 tuvo un empate a 1-1 frente a Australia; de esta forma, la tabla del Grupo F deja a España como líder, con tres puntos, tras vencer por 2-0 a México, mientras que Chile y Australia se quedaron con una unidad.