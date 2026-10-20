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¿Cuándo Juega México vs Chile Sub-17? Fecha y Hora del Partido del Mundial Femenil 2026

Sumar un punto contra Chile daría esperanzas de seguir con vida en el torneo y disputar su pase contra el combinado de Australia en la fecha final

¿Cuándo Juega México vs Chile Sub-17? Fecha y Hora del Partido del Mundial Femenil 2026Selección Mexicana femenil Sub-17. Foto: Selección Nacional de México Femenil
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