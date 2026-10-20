Hallan Sin Vida a un Hombre Detrás de Campos de Futbol en Amozoc, Puebla

Fue encontrado un hombre sin signos vitales de entre 25 y 30 años de edad aproximadamente en inmediaciones del municipio poblano de Amozoc, generando una fuerte movilización policiaca.

El cuerpo fue encontrado sobre la calle 12 Poniente a la altura de la Privada 12 en el barrio de San Miguel, atrás de unos campos de futbol y a un costado de la autopista Puebla-Orizaba.

Acudieron al lugar elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla quienes acordonaron el sitio en espera de los cuerpos de emergencias.

Paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) acudieron al Barrio de San Miguel para atender a la víctima, sin embargo ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento desconocen las causas del deceso del hombre o si presentaba signos de violencia, por lo que se espera que en las próximas horas las autoridades informen más detalles sobre lo ocurrido.

Con información de N+

GMAZ