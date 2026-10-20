Homicidios

Hallan Sin Vida a un Hombre Detrás de Campos de Futbol en Amozoc, Puebla

El joven de entre 25 y 30 años de edad fue encontrado por vecinos sobre la Calle 12 Poniente del Barrio de San Miguel, dando aviso a las autoridades

Hallazgo Hombre Muerto Campos Futbol Calle 12 Poniente Barrio de San Miguel Amozoc PueblaParamédicos confirmaron el deceso del joven de entre 25 y 30 años. Foto: Alberto Tejeda

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Un joven fue hallado sin signos vitales en el Barrio de San Miguel, Amozoc. La policía y SSP acordonan la zona mientras se esclarecen los hechos.

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