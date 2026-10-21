¿Atlas vs América Pasa Gratis por TV? Dónde Ver y Link de Transmisión Online del Partido Hoy

La semana se vuelve menos pesada gracias a la actividad del futbol mexicano y uno de los platillos estelares es el partido de Atlas vs América, dos equipos que pelean por el liderato general de la Liga MX 2026. Si aún no sabes dónde ver el juego de la Jornada 13, acá te decimos si pasa gratis por un canal de TV en vivo y el link de la transmisión online.

Actualmente, las Águilas ocupan el primer lugar de la tabla general y para su visita a los Zorros no van a poder contar con Ramón Juárez, Raphael Veiga, Víctor Zúñiga ni Raúl Zúñiga, todos por lesión.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ramón Juárez Celebra 110 Años del América y Habla de lo que Significa Jugar para las Águilas

¿A qué hora juega el América vs Atlas hoy?

Ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 19:00 horas (7:00 de la noche, tiempo del centro de México) de este miércoles 21 de octubre. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Jalisco, recinto que se ubica en la ciudad de Guadalajara. Estos son los horarios de inicio del juego en diferentes ciudades del territorio mexicano:

18:00 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora.

19:00 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

20:00 pm en Cancún, Quintana Roo.

Tan solo tres puntos separan al Altas del América, por lo que una victoria de los tapatíos los pone con posibilidades de asumir el liderato, a falta de lo que ocurra con el resto de partidos de la Fecha 13.

¿El partido Atlas vs América pasa por un canal de TV gratis?

La transmisión del juego va a estar disponible a través a través de Canal 5, señal disponible por TV abierta para todo el país. El juego también se va a poder ver por TUDN, para quienes tienen contratado algún sistema de televisión de paga.

Vía online, el partido del Atlas contra el América se va a poder disfrutar en vivo por ViX Premium, app de streaming que requiere de suscripción para disfrutar de contenido de la Liga MX.

¿Dónde ver Altas vs América en vivo online? Link de transmisión

Con todas las opciones mostradas, también vas a poder seguir la transmisión del Atlas vs América en vivo online gratis a través del LiveBlog de N+, con el minuto a minuto del juego, los goles, el resumen y marcador final del compromiso de la Jornada 13 de la Liga MX 2026.

AO