Partidos, Fechas y Horarios de la Jornada 13 en el Apertura 2026 de la Liga MX

Poco a poco el torneo Apertura 2026 se acerca a su fase final, pues la mayoría de los equipos ya han disputado 12 de las 17 jornadas programadas. Esto quiere decir que con excepción de América, Querétaro, Monterrey y Tijuana, los clubes tienen 15 puntos en disputa por lo que prácticamente todos tienen posibilidades matemáticas de clasificar a la Ligiuilla.

Las Águilas, pese a tener un partido menos, son líderes del campeonato con 24 puntos. Toluca, Atlas, Chivas y Cruz Azul completan los primeros cinco lugares de la tabla, mientras que Querétaro, León y Monterrey se encuentran dentro de los ocho que, si hoy terminase el torneo, entrarían a la Liguilla.

Esta semana habrá doble jornada, por lo que la actividad comenzará desde el martes y finaliza hasta el domingo. Los equipos del futbol mexicano jugarán las Fechas 13 y 14 del certamen en un lapso de seis días. Aquí te dejamos todos los cruces de la Jornada 13, con sus respectivas fechas y horarios para que no te pierdas un solo partido.

Partidos, fechas y horarios de la Jornada 13 en la Liga MX

Aquí te dejamos todos los partidos de la Jornada 13 en el Apertura 2026 de la Liga MX, con sus respectivas fechas y horarios: