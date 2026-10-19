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Partidos, Fechas y Horarios de la Jornada 13 en el Apertura 2026 de la Liga MX

Esta semana habrá doble jornada en el futbol mexicano mientras los equipos se enfilan hacia la Liguilla

Alexis Vega, jugador del Toluca, en un partido de la Liga MXAlexis Vega, jugador del Toluca, en un partido de la Liga MX | Foto: Reuters

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