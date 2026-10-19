Partidos, Fechas y Horarios de la Jornada 13 en el Apertura 2026 de la Liga MX
Esta semana habrá doble jornada en el futbol mexicano mientras los equipos se enfilan hacia la Liguilla
Escucha este artículo
Esta semana habrá doble jornada en el futbol mexicano mientras los equipos se enfilan hacia la Liguilla
Escucha este artículo
Poco a poco el torneo Apertura 2026 se acerca a su fase final, pues la mayoría de los equipos ya han disputado 12 de las 17 jornadas programadas. Esto quiere decir que con excepción de América, Querétaro, Monterrey y Tijuana, los clubes tienen 15 puntos en disputa por lo que prácticamente todos tienen posibilidades matemáticas de clasificar a la Ligiuilla.
Las Águilas, pese a tener un partido menos, son líderes del campeonato con 24 puntos. Toluca, Atlas, Chivas y Cruz Azul completan los primeros cinco lugares de la tabla, mientras que Querétaro, León y Monterrey se encuentran dentro de los ocho que, si hoy terminase el torneo, entrarían a la Liguilla.
Esta semana habrá doble jornada, por lo que la actividad comenzará desde el martes y finaliza hasta el domingo. Los equipos del futbol mexicano jugarán las Fechas 13 y 14 del certamen en un lapso de seis días. Aquí te dejamos todos los cruces de la Jornada 13, con sus respectivas fechas y horarios para que no te pierdas un solo partido.
Aquí te dejamos todos los partidos de la Jornada 13 en el Apertura 2026 de la Liga MX, con sus respectivas fechas y horarios:
Chivas vs Necaxa - Martes 20 de octubre - 6:07 pm
Juárez vs Atlante - Martes 20 de octubre - 7:00 pm
San Luis vs Querétaro - Martes 20 de octubre - 7:00 pm
Tigres vs León - Martes 20 de octubre - 9:00 pm
Puebla vs Monterrey -Miércoles 21 de octubre - 7:00 pm
Atlas vs América - Miércoles 21 de octubre - 7:00 pm
Toluca vs Tijuana - Miércoles 21 de octubre - 7:00 pm
Pachuca vs Cruz Azul - Miércoles 21 de octubre - 9:00 pm
Santos vs Pumas - Miércoles 21 de octubre - 9:10 pm