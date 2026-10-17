¿Chivas vs Tigres Pasará Gratis por TV En Vivo Hoy? Horario y Dónde Ver el Partido de Liga MX

Sigue la actividad del futbol mexicano y la cartelera sabatina de la Liga MX destaca el Guadalajara vs Tigres y muchos aficionados no saben dónde ver el partido en vivo, sobre todo porque se trata de uno de los juegos más atractivos de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026.

Para disipar las dudas de a qué hora y en qué canal juega Chivas vs Tigres, te compartimos el horario y dónde se puede mirar la transmisión en vivo gratis del partido de mañana de la Liga MX 2026, pues en N+ te preparamos una alternativa para disfrutar del compromiso ante la falta de opciones por TV abierta.

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¿A qué hora juega Chivas vs Tigres hoy?

La primera buena noticia es que ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 17:07 horas (5:07 de la tarde, tiempo del centro de México) de este sábado 17 de octubre. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Akron, recinto que se ubica en la entidad de Guadalajara.

Para el juego de Guadalajara vs Tigres el entrenador del Rebaño Sagrado, Gabriel Milito, tiene lesionados o con ciertas molestias a José Castillo, Diego Campillo, Miguel Tapias, Bryan González, Miguel Gómez y Luis Romo. Por el lado de los universitarios los futbolista que están de duda son Juan Brunetta, Francisco Reyes, Marco Farfán, Jesús Angulo y Marco Farfán.

¿Transmisión de Chivas vs Tigres pasa por un canal de TV?

Si no tienes dónde ver Chivas vs Tigres, debes saber que el juego no va a pasar gratis por ningún canal de TV abierta gratis hoy, pues el partido solo se va a transmitir vía streaming online por una plataforma de requiere de suscripción.

Dónde ver Chivas vs Tigres en vivo gratis

Ya que el encuentro no va por TV abierta, la transmisión del partido de Chivas vs Tigres va a estar disponible en vivo online gratis en México a través del LiveBlog de N+. Ahí podrás seguir la transmisión minuto a minuto del juego, los goles, el resumen y marcador final del juego de la Jornada 12 de la Liga MX 2026.

AO