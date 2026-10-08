Futbol

Brian Rodríguez Celebra los 110 Años del Club América: 'Es el Más Grande de México'

En entrevista para TUDN, el delantero uruguayo recordó su llegada a las Águilas en 2022 y el tricampeonato

Brian Rodríguez Celebra los 110 Años del Club América: 'Es el Más Grande de México'Brian Rodríguez Celebra los 110 Años del Club América. Foto: TUDN

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Brian Rodríguez destaca la grandeza del Club América, el equipo más grande de México. A pesar de ofertas internacionales, su felicidad está en las Águilas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+