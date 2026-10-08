Brian Rodríguez Celebra los 110 Años del Club América: 'Es el Más Grande de México'

El Club América celebra 110 años de historia como uno de los equipos más reconocidos y ganadores del futbol mexicano. En el marco del aniversario, Brian Rodríguez habló sobre su paso por las Águilas, el vínculo que ha construido con el club azulcrema y las razones por las que ha decidido continuar en México pese a las ofertas que ha recibido del extranjero.

El delantero uruguayo llegó a las Águilas en 2022 y desde entonces ha vivido distintos momentos con el equipo, incluido el tricampeonato. A cuatro años de su llegada, Rodríguez aseguró que jugar para los azulcremas le permitió conocer desde dentro una grandeza que ya reconocía antes de convertirse en jugador del club.

“Desde mi llegada creo que fue de altos y bajos, la verdad, pero muy contento por todo el proceso”, comentó en entrevista para TUDN.

El atacante explicó que con el paso del tiempo pudo dimensionar la importancia que tiene el equipo por su historia, sus títulos y la afición que lo sigue.

“Por los títulos, por la gente, por todo lo que engloba el club, creo que la gente lo conoce por eso, por todo lo que significa en México y creo yo que vivirlo de adentro ya... Ya sabía la grandeza que tenía, pero vivirlo como jugador creo que es de otro nivel”, afirmó.

También consideró que el Club América tiene reconocimiento en el extranjero y sostuvo que su nombre es identificado a nivel internacional.

“Creo que a nivel internacional y todo el mundo, creo que si le preguntas un equipo en México, seguramente te van a nombrar el América. Que para mí es el equipo más grande, sin duda”, señaló.

Esa identificación con el club también ha influido en las decisiones que el jugador ha tomado sobre su futuro. Reconoció que ha recibido ofertas para dejar al América, pero aseguró que actualmente prioriza la felicidad que encontró en México.

“Estar en un lugar y ser feliz, y más en este trabajo, creo que es muy difícil. Y yo acá soy feliz totalmente”, explicó.

Entre esas propuestas estuvo la del Ajax de Países Bajos, negociación que estuvo cerca de concretarse. El atacante reconoció que era una oportunidad importante para ambas partes, pero finalmente decidió permanecer en el América después de que la directiva hiciera un esfuerzo para retenerlo.

“Creo que esta fue la más cercana, digamos, en el sentido de que, bueno, podría marcharme. Creo que era muy buena para mí, tanto como para el club”, comentó.

Brian Rodríguez señaló que después de analizar la situación decidió continuar con las Águilas porque se siente cómodo con el club, sus compañeros y la afición.

“Decidimos, como te digo, estar acá en el club más grande, tener la felicidad de estar todos los días acá, trabajar con alegría como vengo todos los días, estar en un lugar feliz con compañeros que son familia para mí, creo que eso es lo más importante”, dijo.

El jugador también recordó que su paso por Europa no fue como esperaba y que esa experiencia le permitió valorar más la situación que actualmente vive en el América.

“Me ha pasado estar un año en España y no pasarla muy bien y por querer ir a España, por lograr ese sueño de jugar en Europa, cambié la felicidad por ese sueño. Creo que son aprendizajes”, relató.

Por ahora, Rodríguez no sabe cuánto tiempo permanecerá en Coapa, aunque dejó abierta la posibilidad de continuar varios años más.

“Pienso yo que haría unos años más o no sé, depende del patrón”, expresó entre risas.

Para el futbolista, el mejor regalo que podría recibir el América por sus 110 años sería volver a levantar un campeonato. Rodríguez recordó especialmente el título que consiguió con las Águilas y aseguró que quiere repetir esa experiencia.

“Solamente pediría eso, pediría estar nuevamente en una final y salir campeón”, afirmó.

El uruguayo también reconoció que conseguir un título internacional es uno de los pendientes que tiene el América y aseguró que tanto los jugadores como el cuerpo técnico quieren alcanzar ese objetivo.

“Más que nosotros y el cuerpo técnico ganar algo internacional no lo va a querer nadie”, sostuvo.

Rodríguez, además, habló sobre el papel que actualmente desempeña dentro del plantel y aseguró que busca asumir cada vez más responsabilidades.

“Siempre voy a ir para adelante, siempre voy a querer ser ese líder en el juego. Entonces pienso yo que estoy en un gran momento para hacerlo”, concluyó.

En el 110 aniversario del Club América, Brian Rodríguez también habló sobre el regalo que le gustaría darle al club y a su afición. El uruguayo señaló que quiere volver a disputar una final y conquistar un campeonato.

“Salir campeón nuevamente. Volver a sentir esa sensación de, bueno, la primera vez fue increíble, la verdad, ganar la 14 en el estadio, en nuestro estadio, con nuestra gente, creo que eso no hay dinero que pague”.

Rodríguez también resaltó la importancia de mantener una conexión con los aficionados y aseguró que busca trasladar a la cancha la alegría que vive fuera del futbol.

“La gente que va al estadio, que paga su boleto, creo que merece todo el show, merece que un jugador de fútbol haga levantarse de su silla”, explicó.

El jugador aseguró que esa intención forma parte de su manera de vivir el futbol y que quiere seguir haciendo disfrutar a los seguidores del América.