Este domingo, 29 de noviembre de 2026, se jugará en la Ciudad de México (CDMX) el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga MX. Te decimos a qué hora es el encuentro Cruz Azul vs. León y dónde puedes verlo en vivo y gratis.

La Máquina Celeste y el Club León clasificaron a la liguilla del torneo de apertura 2026 de la Liga MX, y este domingo se volverán a enfrentar luego del juego de ida en el Estadio León, en Guanajuato, que se realizó el 26 de noviembre de 2026, donde el Cruz Azul goleó 4-0 al equipo local.

¿A qué hora es el partido Cruz Azul vs. León?

El Cruz Azul buscará hoy derrotar nuevamente al León para asegurar su pase a la semifinal del torneo de apertura de la Liga MX.

El partido Cruz Azul vs. León será en punto de las 21:00 horas de este domingo en el Estadio Banorte, al sur de la Ciudad de México.

¿Dónde ver el partido Cruz Azul vs. León?

No te pierdas en vivo el partido de vuelta de cuartos de final Cruz Azul vs. León, encuentro que puedes ver en vivo a través de la señal del canal 5, TUDN y ViX.

Cabe destacar que el Toluca y el Monterrey ya tienen su boleto para la semifinal del torneo de apertura de la Liga MX. Ahora, ambos equipos están a la espera de saber quién será su rival rumbo a la gran final.

¿Volverá a coronarse el Cruz Azul? Las Chivas rayadas del Guadalajara se posicionaron en el primer lugar de la tabla general, seguido de la Máquina Celeste, equipo que se colocó en el segundo puesto.

La lucha por la semifinal sigue también en Jalisco, donde las Chivas rayadas del Guadalajara se enfrentarán hoy al Pachuca, a las 19:00 horas en el Estadio Akron, en busca de su pase a la siguiente fase del torneo.

Con información de N+.

RMT